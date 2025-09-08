San Antonio de Arredondo: estudiantes participaron de una Jornada de Parlamento Juvenil en el Concejo Deliberante

La actividad acercó a los alumnos al funcionamiento legislativo local y promovió la participación ciudadana desde la escuela.

En el marco de una propuesta educativa organizada por el Honorable Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo, junto a las Coordinaciones Locales Educativas, se desarrolló la Jornada de Parlamento Juvenil con la participación de alumnos de sexto grado de la Escuela Juan José Paso.

El encuentro se realizó en la Sala de Reuniones del municipio, donde los estudiantes fueron recibidos con una introducción sobre el funcionamiento del cuerpo legislativo: elección de concejales, duración de mandatos y funciones principales del Concejo Deliberante.

Posteriormente, los chicos participaron de un ejercicio de rol, en el que asumieron la tarea de representar a concejales y presentaron propuestas relacionadas con patios y recreos escolares. Entre las ideas planteadas se destacaron la incorporación de juegos tradicionales, la organización de actividades deportivas, la mejora de los espacios verdes y la promoción de hábitos saludables.

El debate concluyó con la votación de la propuesta más valorada, en un proceso que permitió a los estudiantes comprender la importancia del diálogo, el consenso y la toma de decisiones colectivas.

Desde el municipio remarcaron que estas iniciativas forman parte de un compromiso con la educación cívica y la formación ciudadana, fortaleciendo la participación de las nuevas generaciones y fomentando valores democráticos desde la infancia.