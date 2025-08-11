San Antonio de Arredondo: estudiantes del IPEM 348 y el Punto Mujer fortalecen el trabajo conjunto

El encuentro abordó la implementación de la Educación Sexual Integral y acciones de acompañamiento en casos de violencia de género.

El pasado lunes, representantes del Centro de Estudiantes del IPEM 348, junto al vicedirector profesor Tito Llorca, visitaron el Punto Mujer en el CIC Municipal para dialogar sobre la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), especialmente en los cursos más bajos.

Durante la reunión, el equipo técnico del Punto Mujer, integrado por las licenciadas Gabriela Páez y Paula Gaitán, detalló las acciones que se desarrollan en la institución: un stand quincenal en el hall de ingreso, talleres mensuales con 5° año A y B, y el trabajo de acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género.

Como resultado del encuentro, se acordó fortalecer el trabajo conjunto. El Centro de Estudiantes recopilará inquietudes y propuestas de sus compañeros y compañeras, que luego serán abordadas en nuevos espacios de formación y diálogo organizados en colaboración con el Punto Mujer.

Desde el municipio celebraron la realización de estos espacios de participación, escucha y construcción colectiva de derechos.