San Antonio de Arredondo celebró el Día del Árbol con una nueva jornada de forestación

La gestión municipal ya lleva más de 900 árboles nativos plantados en la localidad, en un trabajo articulado con instituciones y la comunidad.

En el marco del Día Nacional del Árbol, la Municipalidad de San Antonio de Arredondo llevó adelante este viernes una nueva jornada de forestación, reafirmando su compromiso con el cuidado del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Durante la actual gestión ya se han plantado más de 900 árboles nativos, fortaleciendo el monte local y sumando espacios de sombra y biodiversidad a la comunidad.

En la jornada participaron autoridades municipales, encabezadas por el intendente Ariel Moyano, estudiantes de la Escuela Secundaria de San Antonio y representantes de los entes que integran el CAPUA (Consejo Asesor de Planificación Urbano Ambiental). Juntos plantaron dos moradillos y un quebracho blanco, especies autóctonas de gran valor ecológico para la región.

Desde la gestión municipal destacaron que “cada árbol que plantamos es un aporte al futuro de nuestra localidad, un legado de conciencia ambiental y cuidado del entorno para las próximas generaciones”.