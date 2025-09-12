San Antonio de Arredondo avanza en el programa Centros Comerciales a Cielo Abierto

La secretaria de Comercio de Córdoba visitó la localidad junto al intendente Ariel Moyano para impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo económico y urbano.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo recibió el pasado miércoles a Nadia Villegas, secretaria de Comercio de la Provincia de Córdoba, en el marco del Programa Centros Comerciales a Cielo Abierto, una iniciativa provincial que busca revitalizar los circuitos comerciales locales y potenciar su integración con el entorno urbano, turístico y cultural.

El intendente Ariel Moyano acompañó la reunión y participó de una recorrida por distintos puntos de la localidad junto a Villegas.

Este plan, que se implementa de manera conjunta entre el Gobierno de Córdoba, los municipios, entidades empresarias y asociaciones comerciales, apunta a generar un impacto positivo en la economía local y en la calidad de vida de los vecinos, a través de acciones como:

✅ Modernización de la infraestructura peatonal

✅ Transformación de espacios públicos en entornos sustentables

✅ Refuerzo de la identidad local y ordenamiento visual

✅ Integración con propuestas turísticas, culturales y recreativas

✅ Impulso al empleo y a la inversión público-privada

✅ Mayor accesibilidad, seguridad y calidad urbana

Desde el municipio remarcaron que esta visita marca un paso clave en el trabajo articulado con la Provincia para fortalecer el comercio local y dinamizar la vida comunitaria de San Antonio de Arredondo, generando nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.