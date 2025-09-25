San Antonio de Arredondo apuesta a la gestión responsable de los residuos electrónicos

En convenio con la Fundación Caecus Lab, el municipio ya concretó seis entregas de materiales que se transformaron en donaciones tecnológicas para instituciones educativas locales.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo continúa profundizando su compromiso con el cuidado del ambiente y la inclusión digital a través de la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs).

Entre 2024 y 2025 se realizaron seis entregas de materiales que, gracias al trabajo conjunto con la Fundación Caecus Lab, evitaron que televisores, computadoras, impresoras, celulares y pequeños electrodomésticos terminen en la basura. Estos elementos fueron reciclados y reaprovechados, reduciendo riesgos ambientales y de salud, y al mismo tiempo reinseridos en el ciclo productivo.

Pero la política pública también suma un fuerte componente social. Con el material recuperado, la Fundación Caecus Lab concretó donaciones tecnológicas a escuelas locales, entre ellas:

📺 Un televisor de 42’’ para el IPEM 348 Gabriel García Márquez, destinado a la sala de sistemas.

📺📺 Dos televisores de 42’’ para el Jardín Juan José Paso Anexo y el Instituto Ramón Pagliari, ambos sobre la Ruta Provincial N°34.

“Lo que antes era considerado basura electrónica hoy se convierte en nuevas herramientas para el aprendizaje, la inclusión digital y la mejora de las prácticas educativas”, destacaron desde la Municipalidad.

Además de las entregas, el municipio mantiene puntos de recolección en el Centro Cívico y el CIC, e impulsa campañas de sensibilización ambiental para que los vecinos participen activamente en este proceso.

De esta manera, San Antonio de Arredondo avanza en un triple impacto positivo: ambiental, social y tecnológico, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades.