San Antonio de Arredondo, a un paso de inaugurar su nuevo Centro de Innovación

La obra, que estuvo paralizada durante años, fue recuperada por la actual gestión y se encuentra en los últimos detalles de terminación.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que el Centro de Innovación se encuentra en su etapa final de obra, con los últimos retoques que anticipan su inminente inauguración.

Tras varios años en los que la construcción permaneció paralizada, el proyecto fue retomado gracias a la voluntad política y a la gestión municipal liderada por el intendente Ariel Moyano que permitió su recuperación y puesta en valor.

Según destacaron desde la comuna, muy pronto el espacio abrirá sus puertas para convertirse en un lugar de encuentro, conocimiento y oportunidades para todos los vecinos de la localidad.