San Antonio: Convocatoria a Audiencias Públicas sobre proyectos de ordenanza tributarios

San Antonio de Arredondo convoca a vecinos, instituciones y organizaciones a participar de dos audiencias para tratar convenios con la Dirección General de Rentas y el Monotributo Unificado Córdoba.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo convoca a vecinos, instituciones y organizaciones de la comunidad a participar de las Audiencias Públicas donde se tratarán dos proyectos de ordenanza vinculados a la modernización y optimización del sistema tributario municipal:

Proyecto de Ordenanza referente al Convenio de Encomienda para la liquidación, recaudación y gestión de deuda de tributos y acreencias municipales, y al Convenio de Cooperación e Intercambio de Información en Materia Tributaria y Catastral, suscripto con la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba. Proyecto de Ordenanza referente al Convenio de Monotributo Unificado Córdoba, en el marco del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Estas iniciativas buscan simplificar trámites, unificar criterios tributarios, mejorar la gestión de cobro y promover mayor transparencia y eficiencia en la administración pública municipal.

🗓️ Fechas y horarios

Jueves 13 de noviembre, 20:00

Viernes 14 de noviembre, 08:00

Lugar: Concejo Deliberante de San Antonio de Arredondo.

🗣️ Participación e inscripción

Quienes deseen hacer uso de la palabra dispondrán de cinco (5) minutos .

dispondrán de . Deberán inscribirse ante la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante , acreditando identidad y domicilio en la localidad.

ante la , acreditando en la localidad. También podrán inscribirse por correo electrónico a: [email protected] (adjuntar copia del DNI).

Plazos de inscripción: hasta el 13 de noviembre, de 08:00 a 13:00, tanto para la 1ª como para la 2ª Audiencia Pública.