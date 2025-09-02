San Antonio: Barrio Solares ya disfruta de su nueva plaza con juegos, iluminación solar y sello comunitario

El espacio se construyó con aportes vecinales, trabajo del personal municipal y reutilización de materiales. El acto de apertura fue encabezado por el intendente Ariel Moyano.

El lunes 25 de agosto quedó inaugurada la nueva plaza de Barrio Solares, ubicada en calle Comodoro Meisner y Teniente Farías, en un acto que contó con la presencia de vecinos, héroes de Malvinas, trabajadores municipales y autoridades locales, encabezado por el intendente Ariel Moyano.

La obra fue realizada íntegramente por el personal municipal, que con ingenio y dedicación concretó el proyecto a partir de la reutilización de materiales, la compra a proveedores locales y la incorporación de iluminación solar, lo que refuerza un modelo de desarrollo sostenible y mejora la seguridad en el barrio.

El nuevo espacio está pensado principalmente para las infancias y como punto de encuentro para las familias, representando no solo un lugar de juegos y descanso, sino también un ámbito comunitario que refleja la identidad sanantoniense y el compromiso ambiental de la gestión municipal en articulación con los aportes de los vecinos.

Con esta inauguración, San Antonio de Arredondo reafirma su camino hacia un modelo de desarrollo que combina cercanía con la comunidad, inversión en lo local y cuidado del ambiente.