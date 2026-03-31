San Antonio: Ariel Moyano expuso la situación financiera del municipio y llamó a sostener la recaudación

En un mensaje difundido este domingo en Facebook, el intendente de San Antonio de Arredondo describió un escenario económico complejo por la baja de la coparticipación y la quita de fondos nacionales. También destacó medidas de ajuste interno, asistencia social y un pedido a los vecinos para regularizar tasas municipales.

El intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, compartió este domingo un mensaje dirigido a los vecinos en el que expuso la situación económica que atraviesa la administración municipal y señaló el impacto de la caída de recursos en el funcionamiento diario del municipio.

La publicación fue compartida en el grupo de Facebook , donde el jefe comunal sostuvo que la gestión enfrenta “una situación crítica” en el actual contexto nacional. En ese marco, afirmó que la coparticipación cayó un 15,6% y que, además, fueron eliminados fondos nacionales vinculados al transporte, al incentivo docente y a obras barriales como adoquinado y cordón cuneta.

Moyano también se refirió al aumento de costos para sostener servicios básicos y mencionó subas en combustible, insumos hospitalarios y materiales de construcción, en un escenario que, según planteó, obliga a redoblar esfuerzos de administración y control del gasto.

Frente a esa situación, el intendente enumeró una serie de medidas que, según indicó, apuntan a mejorar la eficiencia del municipio. Entre ellas mencionó la digitalización de procesos para reducir gastos en papel, la optimización de recorridos de servicios para ahorrar combustible y un acuerdo salarial con el área de Servicios Públicos que, de acuerdo con su mensaje, garantiza estabilidad laboral y continuidad en las prestaciones hasta mediados del segundo semestre.

Uno de los ejes centrales del planteo fue el sostenimiento de la recaudación local. Moyano aseguró que, en este contexto, el pago de tasas representa “el motor vital” para preservar la autonomía municipal. Por eso agradeció a quienes mantienen sus obligaciones al día y pidió a los contribuyentes con demoras que se acerquen al municipio para regularizar su situación.

El mensaje también incluyó una referencia a la respuesta social ante la crisis. Según expresó, la gestión viene articulando con la Provincia la provisión de medicamentos, estudios y alimentos para personas en situación de necesidad. A la vez, señaló que el municipio recibe a vecinos en búsqueda de empleo y los orienta hacia capacitaciones en oficios y nuevos emprendimientos.

En el cierre de la publicación, el intendente remarcó que la prioridad oficial es sostener el funcionamiento del pueblo y el mantenimiento de lo existente, con una administración “con transparencia y respeto por lo planificado”. “La Municipalidad es de todos. Trabajamos con orden para superar este momento juntos”, expresó.