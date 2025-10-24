Reutilizar y reciclar: Icho Cruz promueve la economía circular desde el Punto Limpio

El municipio convoca a los vecinos a acercar materiales reciclables y reutilizables al Punto Limpio, promoviendo la economía circular y el cuidado del ambiente.

La Municipalidad de Icho Cruz lanzó una nueva campaña de recolección sustentable, destinada a recuperar materiales que pueden tener una segunda vida a través de la reutilización o el reciclaje.

La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y fortalecer las políticas locales de economía circular, alentando a los vecinos a clasificar y entregar residuos limpios y reutilizables.

Entre los materiales que se reciben figuran frascos de vidrio para dulces (con o sin tapa), botellas PET con tapa, botellas de vidrio, corchos y retazos de tela limpios.

Desde el municipio recordaron que todos los elementos deben estar limpios y secos, que las botellas PET deben conservar su tapa, y que los frascos o botellas de vidrio no deben estar rotos. En el caso de las telas, deben presentarse sin humedad ni restos de suciedad.

El punto de entrega es el Punto Limpio de la Municipalidad, donde el personal recibe los materiales y orienta a los vecinos sobre el proceso de clasificación.

Con esta campaña, Icho Cruz reafirma su compromiso con la reducción de residuos, el uso responsable de los recursos y la construcción de una comunidad más sustentable.