Quinteros, sobre Avilés: ‘No voy a controvertir con un intendente que evidentemente está buscando un rédito político y posicionarse para ser candidato’

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, volvió a responder en duros términos al intendente Esteban Avilés, quien redobló las críticas al gobierno de Córdoba.

Esta vez, el mandatario carlospacense acusó directamente al gobernador Martín Llaryora de ‘faltarle el respeto’ a Villa Carlos Paz en materia de seguridad, y consideró ‘payasesco’ el reciente acto encabezado por Quinteros para poner en funciones a las nuevas autoridades de la departamental Punilla de la policía y entregar dos nuevos móviles.

‘Tildar de payasesco venir a entregar dos móviles en una ciudad como Carlos Paz, me parece una expresión desafortunada y una falta de respeto también para la gente y la fuerza policial. Pero no voy a controvertir con un intendente que evidentemente está buscando un rédito político y posicionarse para ser candidato de alguna fuerza en las próximas elecciones’, dijo el ministro en una entrevista con el programa Realidad 2024 (Next). Y agregó: ‘Estas cuestiones no me interesa contestarlas desde lo político, yo respondo con gestión.

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que tan livianamente se le falte el respeto a la fuerza policial.

Mientras yo sea ministro no voy a permitir que nadie le falte el respeto a los policías que salen a jugársela todos los días’.

Quinteros recordó que, si bien el municipio de Villa Carlos Paz no adhirió a la Ley de Seguridad de la provincia, de ninguna manera es discriminada a la hora de asignar móviles y efectivos, como deslizó Avilés.

‘Villa Carlos Paz es una perla turística y la cuidamos siempre, independientemente de quien la gobierne’, subrayó.

En cuanto a la disputa mediática que plantea el alcalde loca, y consultado por el periodista Cristian Pérez Moyano, Quinteros sostuvo que, ‘Avilés tiene mi teléfono y él bien El Panal porque fue funcionario de Schiaretti y sabe dónde están las oficinas’.

‘Hay que tener buena fe, ser responsable, serio y comprometido. No hay que hacer política con un tema tan sensible’, aconsejó.

En otro tramo de la entrevista, planteó que, si el intendente de Villa Carlos Paz ‘cree que la policía no sirve, que lo diga de frente’.

‘Lo que hace es pegarle al gobierno. Si el intendente cree que uno como ministro le puede decir a la policía en tal lado colabore y en tal lado no, la verdad es que no está entendiendo absolutamente nada del tema de la seguridad’, indicó.