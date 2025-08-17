“Queremos que la esperanza no se transforme en frustración”: Schiaretti lanzó su candidatura a diputado por Provincias Unidas

El exgobernador de Córdoba encabezará la lista del nuevo bloque federal, que se lanzó este domingo en el marco del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que será candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, el espacio que nuclea a un grupo de mandatarios provinciales con perfil federal, en el marco del cierre de listas de cara a las legislativas del 26 de octubre.

“Soy candidato a diputado nacional para aportar mi experiencia desde el Congreso a esta Argentina que está viviendo un verdadero cambio de era. Yo quiero que este cambio de era llegue a buen puerto, que la esperanza que tiene nuestro pueblo, que está soportando sacrificios para que las cosas mejoren no se transforme en una frustración”, expresó Schiaretti en sus redes sociales.

El nuevo espacio es impulsado conjuntamente por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Su objetivo es ofrecer una propuesta electoral que refleje una mirada federal y defienda los intereses del interior productivo del país.

Schiaretti destacó que la novedad radica en que, a diferencia de experiencias anteriores, Córdoba no irá “en soledad” al Congreso: “Vamos junto a un equipo de gobernadores que expresan la geografía argentina de norte a sur y que expresan la producción argentina: la minería, el campo, la industria, el petróleo y el gas”.

El dirigente cordobés afirmó que Provincias Unidas buscará sostener el equilibrio fiscal pero sin descuidar la producción y el empleo: “El equilibrio macroeconómico no debe hacerse a los hachazos, sino cuidando a nuestra gente. Queremos aumentar la producción, generar empleo, corregir distorsiones y avanzar en la infraestructura que necesita el país para un desarrollo sostenido”.

Finalmente, remarcó que el bloque representará “la expresión del federalismo” y el aporte del interior productivo al rumbo del país.