Punilla volvió a reunir a la Mesa de Articulación entre el Estado, la Justicia y organizaciones sociales

El encuentro se realizó en La Falda y reunió a representantes de áreas estatales, del Poder Judicial, de la Policía y de organizaciones sociales. Durante la jornada se ratificó la continuidad del trabajo conjunto y se anunció una instancia de fortalecimiento en perspectiva de género para distintos actores institucionales.

La ciudad de La Falda fue sede de una nueva reunión de la Mesa de Articulación y Cooperación Técnica entre el Estado, el Poder Judicial y las organizaciones sociales, un espacio que busca fortalecer el trabajo conjunto y mejorar las respuestas frente a distintas demandas de la comunidad.

Del encuentro participaron la directora de Gabinete Interministerial de Políticas de Género, Libia Smania, en representación del Estado; la fiscal de Instrucción del Primer Turno, Paula Kelm, y la fiscal Silvana Penn, recientemente designada en la Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple de Segundo Turno, por el Ministerio Público Fiscal; el jefe de la Departamental Punilla Norte, Walter Frías; el jefe de Inspección Zona 1, Fernando Ordoñez; y la presidenta del CEPROFA, Karina Lucero, en representación de las organizaciones sociales.

Según se informó, la mesa tiene como eje central la articulación entre organismos e instituciones para abordar problemáticas vinculadas a la violencia de género y a las desigualdades estructurales que afectan a mujeres, familias y personas de la comunidad LGBTIQ+.

En ese marco, desde la organización del encuentro señalaron que el objetivo es promover la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones.

“Es fundamental consolidar instancias de trabajo articulado que permitan brindar respuestas eficaces a las necesidades de la sociedad. La cooperación entre el Estado, la Justicia y las organizaciones sociales resulta indispensable para avanzar en la garantía de derechos y en la construcción de una sociedad más equitativa”, expresó Libia Smania.

Por su parte, las representantes del Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de sostener este tipo de espacios a nivel departamental y destacaron su valor para abordar de manera integral la violencia de género y la promoción de derechos.

Durante la reunión también se anunció la implementación inmediata de un proceso de fortalecimiento de capacidades en perspectiva de género destinado a funcionarios del Estado, integrantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones sociales.

De acuerdo con lo informado, la iniciativa buscará optimizar la calidad, el alcance y el impacto de las políticas públicas vinculadas a esta temática en el ámbito departamental.