Punilla: la cooperativa Tukuy pide apoyo para continuar su labor ambiental y de reciclaje

La cooperativa de trabajo enfrenta dificultades económicas y solicita aportes solidarios para continuar su labor de recuperación de residuos y cuidado ambiental.

En Tanti, la Recicladora Tukuy trabaja junto a vecinas, vecinos, instituciones y municipios para recuperar y valorizar residuos que antes terminaban en basurales o enterrados. El objetivo es claro: cuidar la “casa común” y generar trabajo digno a partir de un modelo comunitario y sostenible.

“Las políticas nacionales de los últimos tiempos golpearon fuerte a las cooperativas: los costos subieron, los ingresos bajaron y sostener este proyecto colectivo se volvió cada vez más difícil”, expresó en diálogo con el programa radial ambiental Te Quiero Verde Matías Grinbank, secretario de la cooperativa de trabajo. Y agregó: “No vamos a bajar los brazos. Creemos que cuidar la Tierra y generar trabajo digno son causas que valen cada esfuerzo”.

Para poder mantener en marcha el proyecto, Tukuy lanzó una campaña de apoyo económico. “Cada ayuda, por pequeña que parezca, nos acerca a seguir reciclando, cuidando el ambiente y sosteniendo las familias que viven de este trabajo”, señaló Grinbank.

Cómo colaborar

Quienes quieran sumarse a este esfuerzo colectivo pueden realizar una transferencia al alias donacionestukuy (a nombre de Ariel Gustavo Díaz).

“Cada aporte es una inversión en un futuro más limpio y justo para nuestra comunidad”, subrayan desde la cooperativa.

Fuente: @tequieroverde_radio