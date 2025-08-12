Punilla adhirió al Convenio de Municipios Cooperativos

La Comunidad Regional, presidida por Fabricio Díaz, se sumó al acuerdo que integra a las 427 comunas y localidades de Córdoba para fortalecer la economía social y el desarrollo local.

La Comunidad Regional Punilla, encabezada por su presidente e intendente de Capilla del Monte Fabricio Díaz, firmó su adhesión al Convenio de Municipios Cooperativos en el marco de un encuentro internacional organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba. Con esta incorporación, las 427 comunas y localidades cordobesas pasan a formar parte de la Red de Municipios Cooperativos y Mutuales.

El acta, rubricada junto a las 25 comunidades regionales y diversas confederaciones, establece lineamientos para promover la economía local, impulsar la educación cooperativa y mutual, fomentar el comercio de cercanía y fortalecer el cuidado ambiental y de la salud. Las acciones se desarrollarán en articulación entre el Estado, las comunidades y el sector cooperativo y mutual.

Un respaldo al cooperativismo

En la apertura del evento, el gobernador Martín Llaryora llamó a defender el movimiento cooperativo y mutualista, al que definió como “pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo”. “Cada inversión de ustedes, cada nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior. Nosotros creemos en la solidaridad y en que la economía debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, destacó que las cooperativas y mutuales “están presentes en todos los aspectos de la vida, desde lo cultural, productivo y social”. Subrayó que en Córdoba forman parte de una tradición que permitió llevar progreso y obras a zonas donde el mercado no llega.

Participación internacional

Del congreso participaron la vicegobernadora Myriam Prunotto, el viceintendente de Córdoba capital Javier Pretto, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional Ariel Guarco, y el titular de AIM-CAM-FEMUCOR Alejandro Russo, junto a autoridades provinciales, organizaciones sociales, instituciones académicas y referentes internacionales del cooperativismo y el mutualismo.

Con esta adhesión, Punilla se suma formalmente a una red provincial que busca potenciar el desarrollo local desde la economía social, promoviendo un modelo basado en la cooperación, la solidaridad y el compromiso comunitario.