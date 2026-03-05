sábado, marzo 7, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Sociedad Proyectan la película “Belén” en Villa Carlos Paz con participación de Católicas...

Proyectan la película “Belén” en Villa Carlos Paz con participación de Católicas por el Derecho a Decidir

Este viernes 6 de marzo a las 20:00, el Espacio Co será sede de la proyección de “Belén”, film dirigido por Dolores Fonzi y basado en hechos reales. La actividad contará con la presencia de integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en el marco de la campaña Libertad para Paola Ortiz.

Este viernes 6 de marzo, desde las 20:00, se proyectará en Villa Carlos Paz la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi y basada en hechos reales. La actividad se realizará en Espacio Co (Moreno 60) y propone una instancia de encuentro a través del cine, con reflexión y debate posterior.

La jornada contará con la participación de integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en el marco de la campaña Libertad para Paola Ortiz, lo que suma al evento un espacio de intercambio en torno a derechos, justicia y realidades que atraviesan a muchas mujeres y familias.

Desde la organización señalaron que se trata de “una propuesta para reflexionar, debatir y encontrarnos a través del cine”, invitando a quienes quieran participar a acercarse al espacio cultural en el centro de la ciudad.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Emotivo homenaje por el Día Internacional de la Mujer en Cabalango

Apareció en buen estado de salud el hombre buscado en Villa...

Córdoba cerró el verano con 6,75 millones de turistas y una...

Activan protocolo de búsqueda de persona en Villa Carlos Paz