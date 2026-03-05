Proyectan la película “Belén” en Villa Carlos Paz con participación de Católicas por el Derecho a Decidir

Este viernes 6 de marzo a las 20:00, el Espacio Co será sede de la proyección de “Belén”, film dirigido por Dolores Fonzi y basado en hechos reales. La actividad contará con la presencia de integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en el marco de la campaña Libertad para Paola Ortiz.

Este viernes 6 de marzo, desde las 20:00, se proyectará en Villa Carlos Paz la película “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi y basada en hechos reales. La actividad se realizará en Espacio Co (Moreno 60) y propone una instancia de encuentro a través del cine, con reflexión y debate posterior.

La jornada contará con la participación de integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir, en el marco de la campaña Libertad para Paola Ortiz, lo que suma al evento un espacio de intercambio en torno a derechos, justicia y realidades que atraviesan a muchas mujeres y familias.

Desde la organización señalaron que se trata de “una propuesta para reflexionar, debatir y encontrarnos a través del cine”, invitando a quienes quieran participar a acercarse al espacio cultural en el centro de la ciudad.