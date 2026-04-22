Tiempo fresco y estable en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa dos jornadas mayormente estables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles se espera una máxima de 16°, mientras que este jueves bajará la temperatura, con 13° de máxima. En ambos casos no se prevén lluvias, más allá de alguna chance mínima en la segunda parte del día.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo firme, con ambiente fresco desde temprano y sin señales claras de inestabilidad.

Para este miércoles, la jornada arranca con cielo algo nublado, 0% de precipitaciones y una temperatura cercana a 11°, con viento muy leve de 0–2 km/h. Hacia la tarde, el termómetro subirá hasta una máxima de 16° y apenas aparece una chance mínima de precipitaciones (0–10%). Ya por la noche, el panorama seguirá similar, con valores alrededor de 15° y viento de 7–12 km/h.

El jueves mantendrá la misma tendencia, aunque con una tarde más fresca. El día comenzará con unos 8° y 0% de precipitaciones. Más adelante, tanto en la mañana como en la tarde y la noche, el pronóstico apenas marca una posibilidad baja de precipitaciones (0–10%), mientras la temperatura se moverá entre 11° y una máxima de 13°. El viento se mantendrá suave, en torno a 7–12 km/h.

Para tener en cuenta: más allá de la nubosidad variable, el panorama de hoy y mañana aparece bastante tranquilo. El dato principal pasa más por el descenso de temperatura del jueves que por la posibilidad de lluvias.