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Intento de robo en el Hotel La Cuesta: detienen a dos hombres cuando intentaban huir

Dos hombres de 36 y 40 años fueron aprehendidos en Villa Carlos Paz tras ser sorprendidos cuando intentaban huir luego de ingresar y provocar daños en el Hotel La Cuesta. El propietario constató rotura de un vidrio, una puerta con la cerradura forzada y daños en el interior.

Este martes, alrededor de las 13:40, personal del Escuadrón Motorizado Enduro fue comisionado por la Central de Comunicaciones a la intersección de avenida San Martín y Wilde, en Villa Carlos Paz, ante el aviso de que tres sujetos habrían ingresado al Hotel La Cuesta, en barrio La Cuesta.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos individuos que intentaban darse a la fuga, por lo que se procedió a su control e identificación. En ese momento se hizo presente el propietario del establecimiento, quien constató la rotura de un vidrio lateral y una puerta con la cerradura forzada, además de desorden generalizado y daños en el interior.

Ante lo sucedido, se procedió a la aprehensión de dos hombres de 36 y 40 años, quienes fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición de la Justicia.

lajornada
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