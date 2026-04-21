Villa Carlos Paz inauguró nuevas bocas hidrantes en barrio Sol y Río para reforzar la prevención de incendios

La red fue presentada por el intendente Esteban Avilés junto a Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz y suma dos puntos de abastecimiento estratégico para proteger viviendas, instituciones y espacios de uso comunitario en el sector sur de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dejó inauguradas nuevas bocas en barrio Sol y Río, en el marco de la Red de Hidrantes VCP, una infraestructura orientada a fortalecer la prevención de incendios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

La presentación fue encabezada por el intendente Esteban Avilés junto a Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, quienes destacaron que estos puntos de abastecimiento fueron ubicados en sectores considerados estratégicos para la protección de la comunidad.

Según se informó, las bocas hidrantes fueron instaladas para resguardar viviendas, instituciones deportivas y de salud, espacios naturales con circulación de vecinos y el área protegida colindante.

En detalle, uno de los puntos de abastecimiento se encuentra en el Polideportivo Distrito Sur, en barrio Sol y Río, ubicado en una dársena de estacionamiento pensada para facilitar la operatividad de las unidades de bomberos. Esta boca hidrante es de 38 milímetros, lo que permite abastecer tanto unidades livianas como pesadas en tiempos adecuados.

El segundo punto fue instalado en la intersección de Avenida Cárcano y Gambartes, en el sector oeste del barrio. En este caso, se encuentra conectado al acueducto del Servicio Municipal de Agua, lo que permite contar con mayor presión y un llenado más rápido.

Desde el municipio señalaron que esta infraestructura apunta a reforzar la seguridad del barrio tanto para la extinción de posibles incendios como para la protección de la vida y los bienes de las familias carlospacenses.