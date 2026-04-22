Villa Carlos Paz: aprehenden a un hombre con un hierro afilado en el playón de la escuela parroquial

Un hombre de 33 años fue aprehendido en la zona de Los Zorzales, en el playón de la Escuela Parroquial, luego de que personal del Escuadrón Motorizado Enduro le secuestrara un arma blanca de fabricación casera. La intervención se encuadró en el artículo 102 del Código de Convivencia Ciudadana.

Este martes, alrededor de las 20:05, personal del Escuadrón Motorizado Enduro que realizaba recorridos preventivos en Villa Carlos Paz aprehendió a un hombre de 33 años por una infracción al Código de Convivencia Ciudadana, artículo 102.

El procedimiento tuvo lugar en calle Los Zorzales, en el playón de la Escuela Parroquial, donde los efectivos observaron al individuo circulando de manera sospechosa entre vehículos estacionados. Al realizarle el control y el palpado preventivo de armas, constataron que llevaba en la cintura un arma blanca de fabricación casera.

Según se informó, se trataba de un hierro de 8 milímetros de diámetro y de aproximadamente 60 centímetros de largo, con una de sus puntas afilada. Ante el hallazgo, se procedió a su aprehensión y al secuestro del elemento.

El hombre fue trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.