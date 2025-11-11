Prioridad local y cupos por rubro: así es la convocatoria de food trucks en San Antonio

El Municipio abre la inscripción para integrar el patio de comidas de la temporada; podrán postularse carros gastronómicos de hasta 5 metros en diversos rubros.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo invita a emprendedores gastronómicos a presentar sus proyectos para formar parte del patio de comidas de la temporada. Podrán postularse carros de hasta 5 metros de largo (incluida la lanza) en rubros de gastronomía en general, dulcería, heladería, bebidas y afines.

Las propuestas deberán enviarse con fotos del carro al correo inspectorí[email protected]. Hay tiempo para postularse hasta el 1 de diciembre.

Desde el Municipio señalaron que se dará prioridad a residentes de la localidad, en línea con el objetivo de promover espacios de encuentro, trabajo y desarrollo local durante la temporada.