Primer Encuentro del Proyecto Emblema “Valle Entre Letras” en Valle Hermoso

La propuesta forma parte del Programa Ciudades de la Educación, impulsado por el Ministerio de Educación, la Fundación Varkey y la Red de Innovación Local.

Se llevó a cabo el pasado martes en Valle Hermoso el primer encuentro del proyecto emblema “Valle Entre Letras”, una iniciativa que busca promover la lectura, la escritura y la creatividad entre estudiantes de todos los niveles educativos de la localidad.

Las actividades se desarrollaron en distintas instituciones educativas en el marco del Programa Ciudades de la Educación, una política impulsada por el Ministerio de Educación de la Provincia, la Fundación Varkey y la Red de Innovación Local (RIL).

Este programa reconoce y acompaña a localidades que apuestan a la innovación educativa y a la participación de toda la comunidad en el fortalecimiento del sistema escolar. Valle Hermoso es una de las dos localidades de Punilla declaradas como “Ciudad de la Educación”, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo educativo local.

Desde el municipio destacaron que este primer encuentro representa un paso clave para seguir construyendo una comunidad que valore el conocimiento, la cultura y el futuro de sus niños, niñas y jóvenes.