Mañanas frías y tardes frescas en Villa Carlos Paz: la semana arranca sin lluvias a la vista

El SMN anticipa una semana con baja probabilidad de precipitaciones en Villa Carlos Paz y Punilla. Las máximas se mantendrán entre 17° y 18°, mientras que las mínimas bajarán hasta 4° hacia el viernes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana de tiempo tranquilo, con cielo entre nublado y algo nublado, baja chance de lluvias y temperaturas propias del inicio de junio.

Para este lunes 8, la probabilidad de precipitaciones será baja: 0% en la primera parte del día, apenas 0–10% hacia la tarde y nuevamente 0% por la noche. La temperatura irá desde unos 10° hasta una máxima de 17°, con viento de 13–22 km/h y luego 7–12 km/h.

El martes 9 seguirá sin lluvias previstas, con 0% durante toda la jornada. Será una mañana fría, con registros entre 6° y 8°, y una tarde que volverá a ubicarse en torno a los 17°. El viento se mantendrá entre 0–2 km/h, 13–22 km/h y 7–12 km/h, según el tramo.

Para el miércoles 10, el SMN mantiene el mismo panorama: 0% de precipitaciones, mínima de 6° y máxima de 17°. El jueves 11 tendrá una mínima de 5°, una máxima de 17° y apenas una chance mínima de lluvia (0–10%) en la primera parte del día.

El cierre de la semana laboral llegará con el viernes 12, que aparece como el día más frío en el arranque, con 4° de mínima, aunque la temperatura subirá hasta una máxima de 18°. No se esperan precipitaciones y el viento podría aumentar algo hacia la segunda mitad del día, con velocidades de 23–31 km/h.

La postal de la semana será de mañanas frías y tardes frescas, sin señales importantes de inestabilidad. El tramo más frío aparece hacia el viernes, mientras que las máximas se mantendrán bastante parejas durante todo el período.