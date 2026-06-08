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Mañanas frías y tardes frescas en Villa Carlos Paz: la semana arranca sin lluvias a la vista

El SMN anticipa una semana con baja probabilidad de precipitaciones en Villa Carlos Paz y Punilla. Las máximas se mantendrán entre 17° y 18°, mientras que las mínimas bajarán hasta 4° hacia el viernes.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra una semana de tiempo tranquilo, con cielo entre nublado y algo nublado, baja chance de lluvias y temperaturas propias del inicio de junio.

Para este lunes 8, la probabilidad de precipitaciones será baja: 0% en la primera parte del día, apenas 0–10% hacia la tarde y nuevamente 0% por la noche. La temperatura irá desde unos 10° hasta una máxima de 17°, con viento de 13–22 km/h y luego 7–12 km/h.

El martes 9 seguirá sin lluvias previstas, con 0% durante toda la jornada. Será una mañana fría, con registros entre y , y una tarde que volverá a ubicarse en torno a los 17°. El viento se mantendrá entre 0–2 km/h, 13–22 km/h y 7–12 km/h, según el tramo.

Para el miércoles 10, el SMN mantiene el mismo panorama: 0% de precipitaciones, mínima de y máxima de 17°. El jueves 11 tendrá una mínima de , una máxima de 17° y apenas una chance mínima de lluvia (0–10%) en la primera parte del día.

El cierre de la semana laboral llegará con el viernes 12, que aparece como el día más frío en el arranque, con de mínima, aunque la temperatura subirá hasta una máxima de 18°. No se esperan precipitaciones y el viento podría aumentar algo hacia la segunda mitad del día, con velocidades de 23–31 km/h.

La postal de la semana será de mañanas frías y tardes frescas, sin señales importantes de inestabilidad. El tramo más frío aparece hacia el viernes, mientras que las máximas se mantendrán bastante parejas durante todo el período.

lajornada
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