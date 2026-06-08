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Aprehenden a un hombre por resistirse a un control policial en pleno centro de Villa Carlos Paz

Foto ilustrativa - Archivo

Un hombre de 33 años fue detenido en General Paz y San Lorenzo luego de insultar a los efectivos, desobedecer las órdenes impartidas y resistirse al procedimiento policial.

Este lunes, alrededor de las 06:30, personal del Comando de Acción Preventiva realizaba un control en la vía pública en la intersección de General Paz y San Lorenzo, en pleno centro de Villa Carlos Paz, cuando procedió a identificar a un hombre de 33 años.

Según se informó, el sujeto reaccionó de manera violenta, se ofuscó con los efectivos, profirió insultos y no acató las órdenes impartidas durante el procedimiento.

Ante la resistencia al control, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.

lajornada
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