Presentan nuevo equipamiento médico en el Centro de Salud de Huerta Grande

La incorporación de tecnología clave mejora la atención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Este miércoles, en el Centro de Salud Benito Soria de Huerta Grande, se presentó oficialmente un electrocardiógrafo y un carro de paro cardíaco con desfibrilador automático, equipamientos fundamentales para fortalecer la atención médica local. Además, se puso en funcionamiento el ecógrafo donado semanas atrás por OSPEDYC.

Estas incorporaciones representan un avance significativo para cuidar la salud de la comunidad con mayor calidad y rapidez, especialmente en situaciones de emergencia.

El acto de presentación contó con la presencia del intendente Germán Corazza y el subsecretario de Salud, Dr. Marcelo Díaz, junto a miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, tribunal de cuentas, coordinadores y directores de área, público y prensa.

Con estos avances, Huerta Grande continúa trabajando para mejorar sus servicios de salud y garantizar una atención más eficaz para sus vecinos.