Mundial 2026: Portugal tropezó en el debut y empató ante RD Congo

El equipo de Cristiano Ronaldo arrancó arriba con un gol de João Neves, pero Yoane Wissa igualó antes del descanso y el seleccionado africano sumó un punto histórico en el Grupo K.

Portugal no pudo sostener la ventaja en su debut en el Mundial 2026 y empató 1 a 1 ante República Democrática del Congo, este miércoles, en Houston, por la primera fecha del Grupo K.

El equipo dirigido por Roberto Martínez comenzó mejor y golpeó rápido. A los 6 minutos, João Neves apareció en el área y marcó de cabeza el 1 a 0, tras un centro de Pedro Neto desde la izquierda.

El gol parecía encaminar el partido para Portugal, que manejó la pelota durante buena parte del primer tiempo y tuvo una posesión muy alta. Sin embargo, ese dominio no se tradujo en demasiadas situaciones claras y el seleccionado africano fue ganando confianza con el correr de los minutos.

RD Congo, que volvió a disputar una Copa del Mundo después de 52 años, sostuvo el orden defensivo, cerró espacios cerca de su área y buscó lastimar con salidas rápidas. La recompensa llegó en tiempo de descuento de la primera parte, cuando Yoane Wissa conectó de cabeza una pelota parada y marcó el 1 a 1.

El gol tuvo valor histórico: fue el primero de República Democrática del Congo en una Copa del Mundo y también le permitió al seleccionado africano sumar su primer punto mundialista, ya que en su anterior participación, en 1974, había competido como Zaire y perdió sus tres partidos.

En el complemento, Portugal siguió teniendo más posesión, pero le faltó profundidad. Cristiano Ronaldo, que disputó su sexto Mundial, estuvo bien marcado y no logró tener peso decisivo en el área. El capitán tuvo algunas aproximaciones, pero no pudo cambiar el rumbo de un partido que se fue volviendo incómodo para los lusos.

Incluso, la ocasión más clara para ganarlo en la segunda parte fue para RD Congo. A los 75 minutos, Cédric Bakambu quedó en posición de peligro y estuvo cerca de dar el golpe, en una acción que terminó de confirmar que el empate no fue casualidad.

Para Portugal, el resultado representa un llamado de atención en el arranque del torneo. Llegaba como favorito en la previa, con un plantel de jerarquía y la expectativa puesta en el último gran intento mundialista de Ronaldo, pero dejó dos puntos en el camino ante un rival ordenado y competitivo.

Con este empate, Portugal y RD Congo suman un punto en el Grupo K, a la espera del partido entre Uzbekistán y Colombia, que completará la primera fecha de la zona.

En la próxima jornada, Portugal enfrentará a Uzbekistán el martes 23 de junio, a las 14:00 de Argentina. Ese mismo día, RD Congo jugará ante Colombia desde las 23:00 de Argentina.