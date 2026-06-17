Mundial 2026: Inglaterra ganó un partidazo ante Croacia en su debut

El equipo de Thomas Tuchel se impuso 4 a 2 en Dallas, con doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford. Croacia había igualado dos veces en un primer tiempo vibrante.

Inglaterra debutó con un triunfo importante en el Mundial 2026 y venció 4 a 2 a Croacia, este miércoles, en Dallas, por la primera fecha del Grupo L.

El partido tuvo ritmo, goles y varios cambios de escenario. Inglaterra se adelantó dos veces en el primer tiempo, pero Croacia respondió en ambas ocasiones y logró irse al descanso con un 2 a 2 que dejaba todo abierto.

El equipo de Thomas Tuchel encontró la ventaja a los 12 minutos, con un penal de Harry Kane. El arquero Dominik Livakovic había contenido el primer remate, pero la ejecución fue anulada por adelantamiento y el capitán inglés no falló en el segundo intento.

Croacia reaccionó con un gran gol de Martin Baturina a los 36 minutos, con un remate desde afuera del área que superó a Jordan Pickford. Sin embargo, Inglaterra volvió a ponerse arriba a los 42, cuando Kane ganó por arriba tras un córner de Declan Rice y marcó el 2 a 1.

El cierre del primer tiempo volvió a cambiar el partido. En el quinto minuto de descuento, Petar Musa aprovechó una buena jugada colectiva, rompió la línea defensiva inglesa y definió para el 2 a 2 antes del descanso.

En el complemento, Inglaterra salió con otra intensidad y golpeó rápido. A los 47 minutos, Jude Bellingham recibió una pelota larga de Elliot Anderson, encaró hacia el área y definió con clase para el 3 a 2.

A partir de allí, el equipo inglés manejó mejor el partido y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Livakovic sostuvo a Croacia con buenas intervenciones, pero el seleccionado balcánico ya no tuvo la misma claridad para lastimar.

El gol que liquidó la historia llegó a los 85 minutos, cuando Marcus Rashford, ingresado desde el banco, recibió de Bukayo Saka, se acomodó en la puerta del área y sacó un remate bajo para poner el 4 a 2 definitivo.

La gran figura fue Harry Kane, autor de dos goles y protagonista del arranque inglés. Con su doblete, el delantero alcanzó los 10 goles mundialistas e igualó a Gary Lineker como máximo goleador de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo.

Para Inglaterra, el triunfo tuvo además un valor simbólico: fue una especie de revancha frente a Croacia, el rival que la había eliminado en las semifinales del Mundial 2018. Esta vez, el equipo inglés mostró poder ofensivo y capacidad de reacción, aunque también dejó algunas dudas defensivas en el primer tiempo.

Con este resultado, Inglaterra sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L y quedó arriba de manera provisoria, a la espera del partido entre Ghana y Panamá. Croacia, en cambio, arrancó sin unidades pese a haber competido de igual a igual durante buena parte del encuentro.

En la próxima jornada, Inglaterra enfrentará a Ghana el martes 23 de junio, a las 17:00 de Argentina. Ese mismo día, Croacia jugará ante Panamá desde las 20:00 de Argentina.