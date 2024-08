Polémica por la re-fundación de Carlos Paz: ‘no hay interés en someter este proyecto a un sano y constructivo debate’

Por el Prof. Jorge Etchevarne

Inesperadamente, 30 años después de que se estableció la fecha de “fundación” de nuestra villa, se exhuma el asunto para introducirr una nueva propuesta.

La denominada “Comisión de Identidad carlospacense”, de reciente creación e integrada por un reducido número de personas muy conocidas en nuestro medio, ha impulsado un proyecto destinado a cambiar la fecha de fundación de Villa Carlos Paz, trasladando la celebración del 16 de julio al 4 de noviembre, día del natalicio de Carlos N. Paz.

Los fundamentos para justificar tal medida tienen que ver más con cuestiones prácticas que con la rigurosidad histórica.

La Comisión sostiene que las fiestas patronales le quitan protagonismo al cumpleaños de la ciudad por coincidir las dos celebraciones el mismo día, y que, por tal razón, conviene desdoblarlas.

Para reforzar la idea, los gestores del proyecto agregan a su argumentación que el cambio también tiene una finalidad pedagógica: los docentes podrían incluir en su planificación anual un trabajo especial sobre la historia de la ciudad que se iría desarrollando durante el año lectivo para culminar el día que se npropone como nueva fecha de fundación.

De esta manera -deducen- los jóvenes estarían mejor informados sobre el devenir histórico del lugar donde viven, despertando en ellos un sentimiento de pertenencia que la Comisión define como “identidad carlospacense”, de la cual carecerían.

Ante de continuar, deseo aclarar que, a pesar de no concordar con esta iniciativa, de ningún modo pretendo desmerecer los nobles propósitos que animan a sus autores. Es más, hasta puedo coincidir en algunos de sus aspectos, pues, después de todo, soy docente y comprendo la finalidad que se busca.

Pero, como investigador de los orígenes de nuestra ciudad, no puedo permanecer indiferente ante lo que considero una medida extemporánea, inconsulta y desacertada, la que, de concretarse -según lo anunciado por el Intendente- reeditaría una nueva e innecesaria equivocación.

Como se sabe, nuestro pueblo nunca fue fundado , es decir, no hubo de parte de Carlos Nicandro Paz una gestión formal en tal sentido.

Cuando, a mediados de los años ´90 se decidió establecer una fecha fundacional, personas interesadas en la historia local debatieron el asunto y, finalmente, fijaron el 16 de julio de 1913.

Para determinar esta fecha se tomó en cuenta dos elementos. Por una parte, la existencia de un plano con la leyenda “Pueblo Carlos Paz”, que muestra un fraccionamiento de la estancia Santa Leocadia, escriturado el 6 de noviembre de 1913.

Por la otra, se eligió el 16 de julio porque ese día se festeja la fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen, de la cual el matrimonio Paz-Avanzatto era devoto.

Bien o mal, la fecha fundacional fue establecida con estos criterios, y con el paso del tiempo, consolidada en la memoria colectiva.

Para quienes viven en nuestra ciudad, la fecha de fundación puede parecerles importante, poco importante, o, simplemente, intrascendente.

Pero, para quienes estudiamos la historia local, los orígenes de nuestra villa siempre ha sido un tema de conversación y motivo para debatir, más allá de la fecha ya establecida.

En lo personal, no estoy de acuerdo con el día, ni con el mes, ni con el año adoptado, pero lo hecho, hecho está. Solo se justificaría un cambio de mediar un documento inédito que, hasta ahora, no se encontró.

Durante el siglo XIX, la fundación de ciudades corría por cuenta del gobierno, pero hacia fines de esta época, con la extensión de la red ferroviaria y la llegada masiva de inmigrantes esto cambió.

Infinidad de pueblos surgieron impulsados por el paso de los trenes; otros evolucionaron a partir de colonias agrícolas; y muchos resultaron de emprendimientos inmobiliario, como el nuestro.

Todas las poblaciones, tarde o temprano, se organizaron institucionalmente, y entonces se ocuparon de fijar su fecha fundacional.

Para hacerlo, tomaron en cuenta, en primer lugar, la existencia de algún documento iniciador: escrituras, planos, resoluciones oficiales, cartas, etc.

De no haberlos, se trató de identificar algún hecho considerado fundacional, y si esto no era posible de probar, o no convencía, se adoptaba alguna fecha simbólica, y en muchas ocasiones se optó por la fiesta patronal.

En el caso de nuestra villa, como se advierte, se tomaron en cuenta dos de estas opciones. Y no fue elección desacertada, si bien el plano de referencia no es el origen del pueblo porque este ya existía.

Una década antes, cuando Carlos N. Paz mandó a mensurar su estancia, ya había un grupo de casas cercanas a la suya; o sea, el pueblo ya estaba en formación.

Pero volviendo a lo resuelto en los ´90, llama la atención que no se adoptara como fecha dundacional el 6 de noviembre de 1913, día en que se escrituró el plano de marras; era lo usual en estos casos.

Si se quiere cambiar la fecha fundacional ¿Por qué no adoptar el 13 de agosto de 1903? Ese día el Gobierno de la Provincia le otorgó a Carlos N. Paz la concesión de riego, autorizando la construcción del canal.

Esa sería mi propuesta, de poder hacerla.

Pero, como dije antes, considero que a esta altura de los acontecimientos, un cambio de fecha, en los términos que se quiere hacer, sin rigurosidad históricos y solo motivados por cuestiones afectivas, sería una equivocación, y además originaría inconvenientes administrativos no muy bien mensurados.

Los objetivos que la Comisión pretende alcanzar, según mi modo de ver, se pueden concretar de otra manera sin trastocar lo ya establecido.

Pero quedan preguntas incómodas que deben hacerse: ¿Por qué no se convocó a quienes estamos dedicados al estudio de la historia local, a quienes hemos publicado trabajos de investigación, a quienes se les entregó un reconocimiento por su labor en fecha reciente? ¿No es un contrasentido? ¿Acaso nuestra opinión no cuenta? ¿Por qué no se invitó al grupo “Amigos por la Historia” que gestionó con muchas dificultades el Archivo Digital?

Queda claro que no hay interés en someter este proyecto a un sano y constructivo debate porque la decisión ya está tomada en una oficinita de la Terminal de Ómnibus.

Otra… ¿Qué hacemos con nombre del “Palacio 16 de Julio”?…