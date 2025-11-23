Piden cuidar el consumo de agua en Cuesta Blanca por fallas en el sistema de bombeo

Por problemas eléctricos en la planta de tratamiento, la Cooperativa Integral activó un esquema de sectorización en Cuesta Blanca que limita el abastecimiento en la zona baja para recuperar los tanques domiciliarios de la zona alta.

La Cooperativa Integral Regional Ltda. informó que, debido a inconvenientes eléctricos registrados en la planta de tratamiento, se vio afectado el sistema de bombeo hacia los tanques generales de Cuesta Blanca, lo que obligó a modificar transitoriamente la distribución de agua potable en la localidad.

A partir de las 8:30 se puso en marcha el sistema de sectorización, mediante el cual se limita el abastecimiento en la zona baja (desde el puente hacia la zona de Icho Cruz) con el objetivo de permitir la recuperación del almacenamiento en los tanques domiciliarios de la zona alta (desde el mismo punto en dirección a Cabalango).

Desde la prestataria remarcaron la necesidad de un especial cuidado del consumo de agua, evitando usos no esenciales mientras dure la medida, para facilitar la recuperación de los niveles en la red y garantizar el suministro domiciliario.

Ante falta de suministro en tanques de almacenamiento domiciliarios, los usuarios pueden comunicarse al 3541 319052 para realizar los reclamos correspondientes