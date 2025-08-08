Piden ayuda para encontrar a un vecino de Icho Cruz

La Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa Carlos Paz solicita información para dar con el paradero de Pablo Javier Castillo Márquez, de 31 años.

La Fiscalía de Instrucción del 3° Turno de Villa Carlos Paz difundió un pedido de colaboración para ubicar a Pablo Javier Castillo Márquez, de 31 años, quien se ausentó de su domicilio en la localidad de Villa Río Icho Cruz el pasado 5 de agosto.

Cualquier información puede ser comunicada a la Comisaría de Icho Cruz (03541-495525), a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz (03541-428181 internos 55801/2/4) o a cualquier dependencia policial o Unidad Judicial cercana.