Personal comunal de Cabalango se capacitó en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar

La jornada teórico-práctica estuvo a cargo del DUAR de Villa Carlos Paz.

El pasado lunes 10 de noviembre, se realizó en el SUM Comunal de Cabalango una jornada de capacitación en primeros auxilios, RCP, OVACE y DEA, dictada por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Villa Carlos Paz.

La actividad contó con la participación de la jefa comunal, Carla Bruno, quien acompañó al equipo durante el desarrollo de las prácticas y destacó la importancia de seguir promoviendo la formación en salud y prevención dentro de la comunidad.

Durante el encuentro, los asistentes aprendieron maniobras esenciales para la atención inicial ante emergencias, reforzando conocimientos en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y desobstrucción de vías aéreas (OVACE).

Desde la Comuna remarcaron que este tipo de instancias son fundamentales para fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia, promoviendo una comunidad más preparada, segura y solidaria.