Pedro Alfonso celebra 15 años en Villa Carlos Paz y regresa al Teatro del Lago con “Manos arriba”

El actor estrenará su nueva comedia el 25 de diciembre, en una temporada que tendrá un significado especial. Quince años después de su debut junto a Paula Chaves, volverá a encontrarse con el público de una ciudad que se convirtió en parte de su historia artística y familiar.

Hay artistas que llegan a Villa Carlos Paz para hacer una temporada de verano y otros que, con el paso de los años, terminan construyendo una historia mucho más profunda con la ciudad. Pedro Alfonso pertenece a este segundo grupo.

El actor y productor regresará el próximo 25 de diciembre al Teatro del Lago con “Manos arriba”, una nueva comedia que marcará además la celebración de sus 15 años de trayectoria teatral en Villa Carlos Paz.

El aniversario tendrá un condimento especial: la presencia de Paula Chaves, con quien compartió sus primeros pasos sobre los escenarios de la ciudad y una historia personal que también fue creciendo verano tras verano.

Todo comenzó en 2011, con “Despedida de soltero”, cuando Alfonso todavía estaba construyendo su camino como actor y su relación con Paula Chaves despertaba tanto interés como sus apariciones teatrales.

Desde entonces, las temporadas se fueron sucediendo y su nombre terminó convirtiéndose en uno de los habituales de la cartelera de verano.

Quince años de comedias y grandes compañeros

En ese recorrido, Pedro Alfonso encabezó numerosos espectáculos que encontraron su público en Villa Carlos Paz.

“Abracadabra”, “Una noche en el hotel”, “Un plan perfecto”, “Misterio en la cabaña”, “Un viaje en el tiempo” y “Cortocircuito” son algunos de los títulos que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Sobre el escenario compartió elencos con figuras como Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani, Marcelo Polino, Carolina Papaleo, Gladys Florimonte, Fredy Villarreal, Romina Gaetani y Yayo Guridi, entre muchos otros artistas.

Pero hubo un compañero que ocupó un lugar especialmente importante en su formación: Emilio Disi.

El recordado actor lo acompañó en comedias como “Mansión imposible” y “Marcianos en la casa”, y se convirtió en uno de sus principales referentes dentro del oficio.

Alfonso siempre destacó la confianza que Disi depositó en él cuando todavía estaba dando sus primeros pasos en la actuación, una relación que trascendió el trabajo compartido.

Una ciudad que también vio crecer a su familia

La relación de Pedro Alfonso con Villa Carlos Paz tiene otra particularidad: buena parte de su vida familiar también transcurrió entre temporadas teatrales.

Cuando llegó junto a Paula Chaves, ambos comenzaban a escribir su historia como pareja. Con los años llegaron Olivia, Baltazar y Filipa, y los veranos en las sierras pasaron a formar parte de la vida cotidiana de una familia que creció acompañando los compromisos artísticos del actor.

Así, mientras sus comedias sumaban funciones, premios y reconocimientos, Villa Carlos Paz se transformó en algo más que una plaza teatral.

Los regresos de cada diciembre terminaron construyendo un vínculo sostenido con la ciudad y con un público que lo acompañó a lo largo de distintas etapas de su carrera.

“Manos arriba”, el regreso para una temporada especial

Con ese recorrido como antecedente, “Manos arriba” será la nueva apuesta de Pedro Alfonso para el verano 2026-2027.

La comedia se estrenará el viernes 25 de diciembre en el Teatro del Lago, escenario elegido para celebrar una historia que comenzó hace quince años y que sigue sumando capítulos.

El anuncio pone el acento en ese reencuentro con Villa Carlos Paz, en el camino compartido con Paula Chaves y en los años de trabajo que consolidaron a Alfonso como uno de los protagonistas habituales de la temporada teatral.

Quince años después de aquella primera experiencia, Pedro Alfonso volverá a levantar el telón en la ciudad donde su carrera como comediante encontró uno de sus escenarios más importantes.

Y esta vez, además de presentar una nueva obra, tendrá una historia propia para celebrar.