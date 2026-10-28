Llaryora anunció un fondo de $600 millones para las Coordinaciones Locales de Educación

Los recursos permitirán fortalecer el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y las escuelas, con foco en Lengua y Matemática. Durante el encuentro, se reconoció a 166 municipios y comunas por su compromiso con la educación. Participaron autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales y representantes de 310 escuelas estatales y privadas.

El gobernador Martín Llaryora anunció un fondo de 600 millones de pesos para fortalecer las acciones de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), durante un encuentro provincial en el que se reconoció a 166 municipios y comunas por su compromiso con la educación y el trabajo articulado con las escuelas.

La actividad se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba y fue encabezada por el mandatario junto al ministro de Educación, Horacio Ferreyra. Reunió a autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales, equipos directivos y representantes de 310 escuelas estatales y privadas de distintos puntos de la provincia.

“Vamos a destinar un fondo de 600 millones de pesos para ayudar a los consejos educativos locales que han salido premiados, para fortalecer este trabajo en conjunto con las Municipalidades, Comunas y las escuelas para Lengua y para Matemáticas”, anunció Llaryora.

Durante su discurso, el gobernador felicitó “a toda la comunidad educativa, a los intendentes y jefes comunales que se sumaron a las Coordinaciones Locales de Educación y a todos los que forman parte de esta reforma silenciosa”.

Además, destacó la importancia de la intervención de los gobiernos locales para acompañar las trayectorias escolares: “Cuando un chico deja de ir a la escuela, la escuela se preocupa, pero el equipo educativo no tiene los recursos ni todas las opciones. Ahí necesita la intendencia, que tiene los asistentes sociales, que tiene los recursos, que puede contener y hablar con la familia”.

El mandatario también puso en valor los resultados obtenidos por Córdoba en las pruebas Aprender y PISA. “Córdoba ha metido un golazo educativo, tanto en Matemática como en Lengua”, afirmó, y sostuvo que estos avances son fruto de un camino sostenido de inversión, innovación y fortalecimiento de las políticas educativas.

En ese marco, repasó las acciones que impulsa la Provincia para mejorar los aprendizajes y las condiciones de enseñanza. Mencionó la ampliación de la escolarización desde los tres años, el incremento del 25% de las horas destinadas a Lengua y Matemática, la entrega de computadoras, la conectividad en escuelas rurales y las estrategias de alfabetización.

También destacó el sostenimiento del PAICor y la labor de las CLE para acompañar a los estudiantes y sus familias. “La educación es un factor diferencial”, subrayó.

Por su parte, Ferreyra valoró el carácter colectivo de la iniciativa: “Estamos celebrando una iniciativa que es colectiva, con la Provincia, los gobiernos locales y las escuelas de toda la provincia trabajando en conjunto para mejorar la educación”.

“Desde que asumió, el gobernador nos pidió trabajar en todo el territorio y hoy apreciar los excelentes resultados que tuvieron y tienen las CLE nos genera mucho orgullo”, agregó.

Durante la jornada, los gobiernos locales recibieron certificados en reconocimiento a las iniciativas desarrolladas junto a sus comunidades educativas. También se compartieron experiencias de Río Cuarto, Malagueño y Kilómetro 658, con la participación de referentes de Argentinos por la Educación, de la Red de Innovación Local (RIL) y de la Fundación Varkey.

La mirada de los gobiernos locales

El intendente de Agua de Oro, Miguel Aguirre, agradeció el acompañamiento provincial y vinculó el reconocimiento a la Escuela Víctor Mercante con el compromiso de su comunidad con la educación.

Por su parte, el intendente de La Francia, Franco Castellina, valoró la participación de los municipios en las decisiones educativas: “Es importante que los municipios tengamos voz y voto en las decisiones educativas de nuestro pueblo, porque somos los que más cerca estamos en la diaria de nuestros vecinos y de la educación que queremos en nuestros contextos sociales”.

El intendente de Charras, Emiliano Rattazzi, destacó que el programa provincial permitió trabajar junto a las distintas instituciones en un proyecto común. Además, señaló que la localidad avanza en el mantenimiento de los edificios escolares mediante el FODEMEEP y en la construcción de un espacio recreativo para las tres instituciones locales.

A su turno, Paulo Barrera, intendente de Chuña, expresó: “Para una localidad pequeña como la nuestra, es muy importante estar acá y ser reconocidos por el gobernador por nuestra labor en educación. Esto no sería posible si no tuviéramos una Provincia que nos acompaña constantemente para mejorar la calidad de nuestras escuelas”.

En tanto, Juan Mosconi, intendente de Chuña Huasi, destacó el trabajo conjunto con directivos, alumnos, bomberos y policías, y valoró la posibilidad de contar con una mesa que incluya a las instituciones de la comunidad para impulsar la educación.

El aporte de directivos y docentes

Claudia Rosana Villarreal, directora de la Escuela Joaquín Víctor González de La Posta, destacó la cercanía del gobierno local: “Tener a la jefa comunal atenta a nuestras necesidades a través de lo que planteamos en las mesas de trabajo es muy valioso. Estoy muy contenta de que esta iniciativa provincial llegue hasta una localidad como la nuestra, del norte del departamento Río Primero”.

La directora de la Escuela 9 de Julio de General Roca, Vanesa Re, también valoró ese acompañamiento: “Es sumamente importante el apoyo que tenemos de las CLE y del Gobierno municipal, que está siempre pendiente de nuestras necesidades y ayudándonos a sostener y potenciar las trayectorias escolares de los estudiantes”.

Por su parte, Cristian Borello, director de la Escuela Libertador General San Martín de Cruz Alta, relacionó los resultados de las pruebas Aprender con las políticas públicas, la formación docente y el trabajo de las CLE.

“Eso ha sido un paso fundamental para que las instituciones educativas tengamos una guía cercana en cada pueblo o ciudad”, afirmó.

Sobre las Coordinaciones Locales de Educación

Las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) son espacios de concertación presididos por intendentes y jefes comunales, con la participación de directivos escolares, organizaciones sociales e instituciones de cada localidad. Su objetivo es adaptar las políticas educativas a las características y necesidades de cada territorio.

Fueron creadas en 2024 mediante el Decreto 66/2024, en el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial impulsado por el gobernador Martín Llaryora.