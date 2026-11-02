Las lluvias provocaron crecidas en Punilla y el lago San Roque quedó a 78 centímetros del vertedero

El embalse alcanzó este lunes una cota de 34,52 metros y continúa en ascenso, según el último informe oficial de APRHI. Las mayores precipitaciones del fin de semana se concentraron en la cuenca del río Cosquín, mientras que el San Antonio registró una creciente de 1,50 metros.

Las lluvias registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en las sierras de Córdoba provocaron crecidas en los principales ríos de Punilla y aportaron nuevos volúmenes de agua al lago San Roque, que comenzó la semana con un nivel cercano a su cota de vertedero.

Según el informe difundido este lunes 2 de noviembre por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el embalse alcanzó los 34,52 metros, con tendencia ascendente. La medición, realizada a las 7.45, ubica al lago a solo 78 centímetros del vertedero, establecido en 35,30 metros.

El registro confirma la recuperación que viene experimentando el San Roque durante las últimas semanas, favorecida por las precipitaciones y los aportes de sus principales afluentes.

Las mayores lluvias se concentraron en Cosquín

Los registros del Sistema Integral de Hidrometeorología (SIHM) muestran que las precipitaciones tuvieron una distribución desigual en las distintas cuencas que alimentan al embalse.

El mayor acumulado se registró en Cosquín, con 48 milímetros, mientras que en los sectores serranos de su cuenca las mediciones oscilaron entre 26 y 44 milímetros.

En la zona del lago San Roque se contabilizaron 36 milímetros, mientras que en el sur de Punilla, en el área de Cuesta Blanca, Icho Cruz y Mayu Sumaj, los acumulados alcanzaron los 30 milímetros.

También se registraron lluvias en las cuencas altas y nacientes de los ríos, particularmente en Altas Cumbres y Los Gigantes, donde las precipitaciones oscilaron entre 20 y 28 milímetros.

Los datos corresponden a un relevamiento difundido durante la mañana del domingo, sin que se haya precisado el horario exacto de cierre de las mediciones.

Otros registros aportados por el proyecto de monitoreo meteorológico Matteo indicaron acumulados de 34 milímetros en Playas de Oro y 42 milímetros en barrio Santa Rosa de La Falda.

Crecidas en los ríos y cierre preventivo de vados

Las precipitaciones provocaron un aumento del caudal de los principales cursos de agua de la región.

La crecida más importante se registró durante la mañana del domingo en el río San Antonio, con un incremento de 1,50 metros, que pudo observarse especialmente en el sector de Cuesta Blanca.

También se reportaron aumentos de caudal en los ríos Cosquín, Los Chorrillos y Las Mojarras, como consecuencia de las lluvias acumuladas en sus respectivas cuencas.

Ante esta situación, los organismos de Defensa Civil y Seguridad de distintas localidades dispusieron cierres preventivos de vados y recomendaron evitar las actividades recreativas en las costas.

Las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las restricciones de circulación, no atravesar sectores cubiertos por el agua y mantenerse alejados de los cauces ante posibles nuevas crecientes.

El ingreso de estos caudales contribuyó a la recuperación del lago San Roque, que ya había recibido aportes importantes durante las lluvias de octubre.

El pasado 17 de octubre, cuando La Jornada Web informó sobre otras crecidas de los ríos San Antonio y Cosquín, el embalse se encontraba en 33,40 metros, a 1,90 metros del vertedero.

Desde entonces, el nivel aumentó 1,12 metros, hasta alcanzar los 34,52 metros registrados este lunes por APRHI, consolidando una recuperación significativa del principal embalse de Punilla.