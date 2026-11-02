Villa Carlos Paz: la semana comienza bajo alerta por tormentas y terminaría con otro descenso de temperatura

El inicio de noviembre estará marcado por lluvias e inestabilidad, con una mejora a mediados de semana y máximas de hasta 26 grados el jueves. Para el viernes se anticipa un nuevo cambio de tiempo, con viento y posibles precipitaciones.

La primera semana de noviembre presentará condiciones meteorológicas cambiantes en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con tormentas durante las primeras jornadas, una mejora hacia mediados de semana y un nuevo descenso de temperatura previsto para el viernes.

El período comenzará bajo alerta amarilla por tormentas, mientras que el miércoles y jueves ofrecerían las condiciones más favorables, especialmente durante la segunda de esas jornadas.

Este lunes 2 de noviembre comenzó con abundante nubosidad y una temperatura cercana a los 18 grados. Para el resto de la mañana se esperan condiciones templadas, con algunos períodos de sol y una máxima que podría alcanzar los 24 o 25 grados.

Sin embargo, la inestabilidad aumentará después del mediodía, con posibilidades de chaparrones y tormentas durante la tarde. El viento soplará principalmente del este, con intensidad leve a moderada.

El martes 3 mantendrá un panorama inestable, con lluvias y posibles tormentas en distintos momentos del día. La temperatura mínima rondará los 15 o 16 grados, mientras que la máxima podría ubicarse entre 22 y 25 grados.

La nubosidad será abundante y las precipitaciones podrían registrarse desde la madrugada, con mejoramientos temporarios y nuevas posibilidades de lluvia durante la tarde.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla se encuentran alcanzadas por una alerta amarilla por tormentas para distintos períodos entre la tarde de este lunes y las primeras horas del martes.

La advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas comprendidas en el aviso se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones durante las tormentas, especialmente en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

Mejoría desde el miércoles y un jueves más cálido

El miércoles 4 marcará un cambio en las condiciones meteorológicas, con una disminución progresiva de la inestabilidad y temperaturas algo más bajas.

La mínima se ubicaría entre 12 y 14 grados, mientras que la máxima rondaría los 20 a 22 grados. Aunque podrían persistir algunas precipitaciones durante las primeras horas, se esperan mejoramientos con el avance de la jornada y períodos de sol hacia la tarde.

El viento rotará al sector sur y podría intensificarse, con ráfagas que algunos pronósticos estiman por encima de los 50 km/h.

Para el jueves 5, en cambio, se anticipa una recuperación de las temperaturas y condiciones más estables. Después de una mañana fresca, con una mínima cercana a los 10 a 12 grados, el termómetro podría ascender hasta alcanzar una máxima de 24 a 26 grados.

Será probablemente el día más agradable de la semana, con mayor presencia de sol, nubosidad escasa a variable y viento predominante del noreste.

El viernes volvería a cambiar el tiempo

La mejoría podría interrumpirse el viernes 6, cuando los pronósticos anticipan un nuevo incremento de la nubosidad, posibilidades de precipitaciones y un descenso de temperatura.

La máxima se ubicaría entre 20 y 22 grados, con viento del sector sur que podría alcanzar ráfagas fuertes.

Las lluvias tendrían mayores probabilidades de registrarse durante la tarde, en un escenario que podría prolongar las condiciones frescas hacia el comienzo del fin de semana.

La evolución prevista muestra, por lo tanto, una semana de importantes variaciones en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba, con el jueves como la jornada de mayor estabilidad y recuperación térmica, antes del nuevo desmejoramiento anunciado para el viernes.