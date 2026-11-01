La Universidad Provincial amplía su oferta en Villa Carlos Paz con nuevas carreras de turismo, salud y comunicación

La Sede Regional de la UPC presentó las propuestas académicas para 2027, que incluyen nuevas tecnicaturas universitarias, una licenciatura en Comunicación y una maestría vinculada a la educación digital. La ampliación busca responder a las necesidades productivas y profesionales de la región.

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) anunció la ampliación de su oferta académica para 2027 en la Sede Regional Villa Carlos Paz, con nuevas carreras vinculadas al turismo, la salud, la comunicación y las tecnologías digitales. La propuesta incorpora alternativas de formación universitaria en áreas de creciente demanda laboral y fortalece las posibilidades de estudiar en la ciudad.

La presentación se realizó el pasado viernes durante la Muestra ISAUI 2026, una jornada de puertas abiertas que reunió a estudiantes, docentes y vecinos interesados en conocer las opciones educativas para el próximo año.

Participaron la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo; el director general de la sede regional, Maximiliano Ibáñez; y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés.

Nuevas tecnicaturas y carreras vinculadas a la región

Entre las principales incorporaciones para 2027 se encuentran tres tecnicaturas universitarias: Gestión de Viajes y Turismo, Marketing y Negocios Digitales y Enfermería.

La primera está orientada a la organización y comercialización de servicios turísticos, el diseño de propuestas y la coordinación de experiencias, con una vinculación directa con una de las actividades económicas centrales de Villa Carlos Paz y Punilla.

La Tecnicatura Universitaria en Marketing y Negocios Digitales ofrecerá herramientas para desarrollar estrategias comerciales, de promoción y comunicación en plataformas digitales, mientras que Enfermería abrirá una nueva alternativa de formación profesional en el ámbito de la salud.

Estas carreras se incorporan a una oferta que ya contempla las tecnicaturas universitarias en Diseño de Interiores, Hotelería y Programación Full Stack, combinando especialidades tradicionales con otras asociadas a las transformaciones tecnológicas y las nuevas modalidades de trabajo.

Una licenciatura en Comunicación con formación digital

Otra de las novedades destacadas es la Licenciatura en Comunicación, una carrera de cuatro años que contará con un título intermedio de Tecnicatura Universitaria en Producción de Contenidos para la Comunicación.

La propuesta se dictará en modalidad remota, con tutorías de seguimiento en la sede de Villa Carlos Paz, y ofrecerá formación en producción audiovisual, periodismo, comunicación digital, narrativas transmedia e inteligencia artificial.

Su incorporación representa una nueva posibilidad de acceso a estudios universitarios para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en medios de comunicación, producción de contenidos y entornos digitales, sin necesidad de trasladarse diariamente a Córdoba capital.

Las nuevas carreras se organizarán bajo el Sistema de Créditos, que estructura los trayectos formativos considerando la carga de trabajo académico de los estudiantes.

Una maestría y formación en turismo de naturaleza

La oferta para el próximo ciclo también incluye la Maestría en Gestión Pedagógica Digital, dirigida a docentes y egresados de la UPC.

Este posgrado abordará los cambios que atraviesan los procesos educativos a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, con especial atención a las herramientas digitales, las prácticas de enseñanza y la gestión pedagógica.

Por otra parte, la sede continuará ofreciendo la Tecnicatura Superior en Guía de Trekking y Guía de Montaña, una formación de nivel superior no universitario que se encuentra en proceso de transformación universitaria.

La carrera mantiene una relación directa con el turismo de naturaleza y las actividades al aire libre, particularmente relevantes para Villa Carlos Paz y las localidades serranas de Punilla.

La ampliación de la propuesta académica forma parte del desarrollo de la Sede Regional Villa Carlos Paz, constituida a partir de la incorporación del Instituto Superior Arturo Umberto Illia (ISAUI) a la Universidad Provincial de Córdoba.

Con las nuevas alternativas previstas para 2027, la institución profundiza su presencia en la región y diversifica las posibilidades de formación superior pública, tanto en actividades vinculadas con la economía local como en disciplinas relacionadas con las nuevas demandas profesionales.