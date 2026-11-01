Violento domingo en Villa Carlos Paz: dos peleas en el centro derivaron en ocho aprehendidos y un joven hospitalizado

Los procedimientos se realizaron este domingo por la mañana en los barrios Centro Viejo y Centro Nuevo. Hubo personas lesionadas y un automóvil sufrió daños.

Ocho hombres fueron aprehendidos durante la mañana de este domingo en dos episodios de violencia registrados con apenas una hora de diferencia en el centro de Villa Carlos Paz. En el primero, un joven denunció haber sido agredido por cuatro personas y un automóvil resultó dañado. En el segundo, dos de los involucrados presentaban lesiones y uno fue trasladado al Hospital Sayago.

Denunció que cuatro hombres lo golpearon y terminaron aprehendidos

El primer episodio ocurrió alrededor de las 10:10 en la intersección de Cassaffousth y General Deheza, en el Centro Viejo.

En el lugar, un joven de 23 años manifestó haber sido agredido a golpes de puño por cuatro hombres.

A partir de las características aportadas, personal policial desplegó un operativo de búsqueda en el sector, con la colaboración del Centro de Monitoreo de Cámaras, que permitió localizar e identificar a los cuatro sospechosos, de 20, 21, 21 y 22 años.

Durante el procedimiento también se constató que un Chevrolet Corsa estacionado en la vía pública había sufrido daños en el marco del episodio.

Los cuatro jóvenes fueron aprehendidos y trasladados a la Alcaidía local, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente.

Otra pelea dejó cuatro aprehendidos y un joven trasladado al Hospital Sayago

Una hora después, alrededor de las 11:10, la Policía debió intervenir nuevamente por una pelea en inmediaciones de un comercio ubicado en la esquina de General Paz y José Ingenieros, en pleno centro.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a cuatro hombres mayores de edad que habrían protagonizado una disputa y constataron que dos de ellos presentaban lesiones.

Se solicitó entonces la presencia de un servicio de emergencias médicas, cuyo personal realizó las primeras curaciones a los involucrados.

Uno de los hombres, de 26 años, fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago para su desintoxicación.

Los otros tres, de 19, 20 y 20 años, fueron trasladados a la Alcaidía local.

Los cuatro quedaron a disposición del magistrado interviniente.