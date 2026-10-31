Llaryora: “Me niego a que en Córdoba entre la cultura del descarte y la insensibilidad”

El gobernador participó de una jornada que reunió a unas 2.200 personas mayores de los Centros Integrales para Personas Mayores (CIPEM) y centros de jubilados de la ciudad de Córdoba. La propuesta promovió la integración, la participación activa y el reconocimiento de sus trayectorias y aportes a la comunidad.

El gobernador Martín Llaryora participó este viernes de la jornada “Por la cultura del encuentro. Armar Comunidad”, que reunió a unas 2.200 personas mayores de los Centros Integrales para Personas Mayores (CIPEM) y centros de jubilados de la ciudad de Córdoba.

La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos, en el marco del Mes Internacional de los Derechos de las Personas Mayores, con el propósito de reconocer sus trayectorias, experiencias y aportes a la sociedad, además de fortalecer los espacios de integración y participación comunitaria.

Durante su mensaje, Llaryora reafirmó el compromiso de priorizar, en un contexto nacional complejo, la asistencia social, el acceso a los medicamentos, la educación y la alimentación a través del PAICor, con la premisa de que las cuentas públicas cierren con la gente adentro.

“Me niego a que en Córdoba entre la cultura del descarte, me niego a que en Córdoba entre la insensibilidad”, sostuvo el mandatario. Además, remarcó: “Frente a la cultura del ajuste, nosotros cambiamos la motosierra por un lugar de amor y de solidaridad”.

Llaryora también puso en valor el rol de los centros de jubilados y de las organizaciones que nuclean a las personas mayores, y destacó su trabajo cotidiano para acompañarlas, prevenir el aislamiento y generar espacios de encuentro.

Inspirada en el pensamiento del papa Francisco, la propuesta convocó a personas mayores de distintos barrios de la Capital para compartir una tarde de música, baile, espectáculos y actividades recreativas.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Inclusión de las Personas, dependiente del Ministerio de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional.

Por su parte, el intendente Daniel Passerini reconoció el trabajo voluntario que realizan las personas mayores en centros de jubilados, centros vecinales y comedores, tras una vida de trabajo.

“En Córdoba sostenemos que lo mejor es juntarnos, sin importar el equipo de fútbol, la fe que profesamos ni el partido político. Somos cordobeses que queremos vivir bien y buscar una vida mejor es lo correcto. Ahí vamos a estar siempre, acompañándolos para que cada momento valga la pena ser vivido”, expresó.

En tanto, el ministro de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, celebró la cultura del encuentro y la participación activa de las personas mayores.

“Somos un pueblo alegre, solidario, que se abraza. Y ustedes, que son las personas con más experiencia, con más fuerza, son los que nos tienen que ayudar a que en Córdoba siga habiendo amor, alegría y que eso se traslade a toda Argentina. Que no nos hagan creer que se pone de moda gritar”, dijo.

Una jornada de integración y reconocimiento

La celebración incluyó la presentación musical de Los Ferrari, la actuación del Ballet Oficial de los Centros Integrales para Personas Mayores, integrado por aproximadamente 120 participantes, y la proyección de un video institucional.

Los asistentes disfrutaron de espectáculos artísticos y actividades recreativas en un espacio pensado para fortalecer vínculos y reconocer el protagonismo de las personas mayores en la vida social y comunitaria.

El cierre musical estuvo a cargo de El Negro Videla, quien acompañó la celebración con un repertorio de música popular.

Políticas públicas para las personas mayores

La jornada también permitió poner en valor las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Córdoba para promover los derechos, la autonomía, el bienestar y la participación activa de las personas mayores.

Entre estas iniciativas se destacan Mayores Activos, el Plan Gerontológico Local, los Centros Integrales para Personas Mayores, Bien-Estar y Armar Comunidad. Estas propuestas buscan fortalecer las redes de acompañamiento, generar oportunidades de participación y favorecer una vida activa en la comunidad.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, destacó la decisión de priorizar la contención y la cercanía para atender las necesidades cotidianas de los sectores más vulnerables.

“Tenemos un gobernador que piensa en políticas de Estado diseñadas para mejorar la vida en este momento tan difícil que les toca atravesar a los adultos mayores. Desde los distintos ministerios y mediante las políticas que impulsamos, buscamos hacerles las cosas un poco más fáciles”, afirmó.

La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, destacó que estos espacios refuerzan “la cultura del encuentro y la convicción de que el otro importa”.

Además, sostuvo que “el Gobierno de Córdoba tiene claro que los recursos vinculados a las personas mayores, la discapacidad, la infancia, la educación y la salud no se cortan”.

A su turno, la secretaria de Inclusión de las Personas, María Emilia Eslava, señaló: “El objetivo es que las personas mayores sean protagonistas en sus territorios, puedan expresar sus necesidades y participar en la comunidad”.

En primera persona

Josefa Torres, jubilada de barrio Villa El Libertador, valoró la posibilidad de salir de la rutina y compartir una celebración con personas de distintos barrios.

“Una sale un poco de la rutina y del aislamiento de estar siempre en el mismo lugar. Hoy en día la plata no alcanza; si no fuera por eventos gratuitos como este, no podríamos participar”, expresó.

Norma Juana Medrán, integrante del CIPEM de Juan Pablo II, destacó que estas jornadas permiten combatir la soledad y disfrutar del baile, la música y las actividades compartidas.

“El programa Armar Comunidad, organizado por el Gobierno de Córdoba para convocar a los adultos mayores de la capital, es una iniciativa excelente. Representa un gesto muy noble hacia la gente grande, especialmente para quienes están solos”, señaló.

María, integrante del CIPEM de barrio SEP, también resaltó el valor de estos espacios: “En los centros de jubilados hemos formado una verdadera familia y estas jornadas nos permiten compartir con todos los integrantes de esa gran familia”.