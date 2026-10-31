Refuerzan los controles en Villa Carlos Paz para frenar las hordas de motos

La Policía desplegó controles en los principales accesos, la Costanera y distintas avenidas de la ciudad. El dispositivo continuará durante la noche.

Un amplio operativo policial se desplegó en distintos sectores de Villa Carlos Paz con el objetivo de prevenir maniobras peligrosas, las denominadas «hordas de motos» y otras infracciones a las normas de tránsito y convivencia ciudadana.

El dispositivo fue organizado por la Unidad Regional Departamental Punilla, con controles simultáneos en los principales accesos a la ciudad, la Costanera, avenidas y otros puntos estratégicos.

Participaron efectivos de la Departamental Punilla, Policía Caminera, Guardia de Infantería, el Servicio Especial de Operaciones Motorizadas (SEOM) y otras unidades especiales, en coordinación con personal de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

Según se informó, el operativo estuvo orientado especialmente a desalentar la circulación imprudente, las maniobras peligrosas y las concentraciones masivas de motociclistas que puedan generar situaciones de riesgo en la vía pública.

Desde la Policía indicaron que los controles se desarrollaron sin inconvenientes, aunque no se difundieron cifras sobre vehículos fiscalizados, infracciones o secuestros.

El dispositivo tendrá continuidad durante la noche, con controles en diferentes sectores de la ciudad.