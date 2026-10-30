viernes, octubre 30, 2026
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Tanti ofrece atención oftalmológica gratuita para jubilados de PAMI

El servicio está disponible en el Centro de Salud Municipal Dr. José Aneine y está destinado exclusivamente a jubilados afiliados a PAMI con domicilio en la localidad.

La Municipalidad de Tanti informó que los jubilados afiliados a PAMI con domicilio en la localidad pueden acceder a atención oftalmológica gratuita en el Centro de Salud Municipal Dr. José Aneine.

La prestación está dirigida específicamente a este grupo de beneficiarios y permite acceder a consultas con la especialidad sin costo.

Desde el municipio señalaron que la incorporación de este servicio forma parte de las acciones destinadas a ampliar el acceso a la atención sanitaria de los vecinos.

El anuncio no precisa los días y horarios de atención ni el procedimiento para solicitar turnos.

lajornada
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