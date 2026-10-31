La Cumbre celebró sus 441 años con música, danzas y actividades dedicadas a su historia

La localidad festejó su aniversario con un acto escolar y una celebración popular que reunió a numerosas agrupaciones artísticas. La jornada cerró una programación que también incluyó charlas históricas y un recorrido fotográfico y sonoro por las raíces de La Cumbre.

La Cumbre celebró este viernes 30 de octubre su 441° aniversario con una jornada de música, danzas y encuentros comunitarios que puso el cierre a una serie de actividades organizadas por el municipio junto a instituciones y referentes de la localidad.

Los festejos centrales se desarrollaron en la intersección de avenida Caraffa y Rivadavia, donde la comunidad educativa del Jardín de la Escuela María Josefa Bustos estuvo a cargo del acto conmemorativo, encabezado por el intendente Pablo Alicio.

La celebración continuó con una programación artística que tuvo como protagonistas a distintas agrupaciones de baile de La Cumbre: Escuela Municipal de Folklore, Bailemos, Luna Cautiva, Peñeros, Arresto de Luna, Raíces del Escenario y Bailar y Vivir.

La música también ocupó un lugar destacado, con las actuaciones de Sachayoj y La Serrana Folclórica, que aportaron el repertorio folclórico a los festejos populares.

El aniversario tuvo, además, una dimensión histórica y educativa que se desarrolló a través de distintas propuestas durante los días previos.

Entre ellas se destacaron las charlas destinadas a estudiantes a cargo de la Junta de Historia de La Cumbre, así como un recorrido fotográfico y sonoro que permitió recuperar imágenes, relatos y testimonios vinculados con las raíces de la localidad.

Desde la Municipalidad destacaron el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales, las instituciones y los artistas que participaron en la organización de las actividades.

De esta manera, La Cumbre conmemoró sus 441 años de historia con una celebración que combinó expresiones culturales, memoria local y participación comunitaria.

Fotos: Jorge Gainza