Otra Cosa suma referentes del radicalismo y el juecismo a su armado político en Villa Carlos Paz

El espacio encabezado por Emilio Iosa incorporó a la politóloga radical Soledad Lassaga y a la exlegisladora provincial Nancy Lizzul, vinculada al Frente Cívico. Ambas plantearon la necesidad de construir una alternativa local con mayor participación ciudadana, protagonismo de las mujeres y atención al sector productivo.

El frente político Otra Cosa, liderado por Emilio Iosa, continúa ampliando su armado en Villa Carlos Paz con la incorporación de dos dirigentes provenientes de distintos sectores: Soledad Lassaga, politóloga de extracción radical, y Nancy Lizzul, empresaria y exlegisladora provincial por el Frente Cívico.

Las nuevas incorporaciones forman parte de la estrategia del espacio para reunir referentes con diferentes trayectorias políticas y profesionales, con el objetivo de construir una alternativa de gobierno en la ciudad.

Lassaga, de 40 años, es hija de Jorge Lassaga, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) que presidió el comité local del partido. Su participación en Otra Cosa expresa la intención de sumar sectores del radicalismo a una construcción política que no se limite a las estructuras partidarias tradicionales.

“Desde mi visión como radical, entiendo que la política requiere coraje para innovar. Sumarme a un armado local como Otra Cosa nos permite construir una alternativa real que no repita viejas consignas ni se quede estancada en antiguos dogmas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Villa Carlos Paz necesita “respuestas modernas, dinámicas y cercanas a los vecinos, donde los principios democráticos se traduzcan en soluciones concretas y no en discursos vacíos”.

Por su parte, Nancy Lizzul aporta al frente su experiencia en la actividad legislativa y el sector privado. Licenciada en Administración de Empresas y empresaria pyme de la industria metalúrgica, se desempeñó durante dos períodos como legisladora provincial por el Frente Cívico.

Su incorporación está vinculada especialmente con dos ejes que considera prioritarios para el futuro de la ciudad: la participación de las mujeres en los espacios de decisión y el fortalecimiento de la actividad productiva.

“Es imprescindible seguir abriendo espacios para la participación política de la mujer, no solo como acompañante, sino en la toma de decisiones estratégicas para el futuro de Villa Carlos Paz”, expresó.

Lizzul también planteó la necesidad de otorgar mayor protagonismo a las pequeñas y medianas empresas en las políticas de desarrollo local.

“No podemos pensar en una ciudad con verdadero progreso si le damos la espalda a la producción. Debemos mirar detenidamente al sector pyme carlospacense y entenderlo como la principal herramienta para generar empleo genuino todo el año, dinamizar la economía local y brindar oportunidades reales a nuestros jóvenes”, sostuvo.

Con la llegada de Lassaga y Lizzul, Otra Cosa busca ampliar su base política más allá de una identidad partidaria única, incorporando dirigentes de diferentes procedencias a la construcción que encabeza Iosa.

El movimiento también muestra la intención del espacio de posicionarse en el escenario político de Villa Carlos Paz mediante una propuesta que combine experiencia institucional, participación ciudadana y una agenda vinculada con las necesidades económicas y sociales de la ciudad.