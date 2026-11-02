Fuerte operativo contra las hordas de motos en Villa Carlos Paz: secuestraron 60 vehículos

El despliegue policial estuvo orientado a controlar el ingreso de grupos numerosos de motociclistas y prevenir maniobras peligrosas. También se labraron infracciones municipales y la FPA secuestró sustancias ilícitas.

Un amplio operativo de prevención y control realizado en Villa Carlos Paz terminó con 60 motocicletas secuestradas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, en el marco de las acciones destinadas a desalentar las denominadas «hordas de motos» y las conductas peligrosas en la vía pública.

El dispositivo fue desplegado por la Unidad Regional Departamental Punilla, con la participación de distintas unidades policiales y personal municipal, para reforzar los controles sobre el ingreso y la circulación de grupos numerosos de motociclistas.

Durante el operativo se controlaron 153 personas, 97 motocicletas y 12 automóviles.

Como resultado de las inspecciones, se procedió al secuestro de 60 motocicletas por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana. Además, personal municipal labró actas por incumplimientos de ordenanzas locales.

Intervención de la FPA

En el marco del despliegue, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un procedimiento que permitió secuestrar sustancias vinculadas a una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Desde la Departamental Punilla señalaron que estos operativos forman parte de las acciones preventivas destinadas a desalentar maniobras peligrosas, reforzar la presencia policial y mantener los controles en distintos sectores de la ciudad.