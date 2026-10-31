La alerta por tormentas se extiende al domingo en Villa Carlos Paz: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Octubre se despedirá con temperaturas cercanas a los 26 grados, pero con riesgo de lluvias intensas, ráfagas y granizo. La inestabilidad continuará durante el primer día de noviembre en Punilla y las Sierras de Córdoba.

El último día de octubre y el comienzo de noviembre estarán marcados por temperaturas agradables y un aumento de la inestabilidad en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, donde se mantiene una alerta amarilla por tormentas para distintos períodos del sábado y domingo.

El sábado 31 de octubre comenzó con buenas condiciones meteorológicas y cielo mayormente despejado. Cerca de las 10, la temperatura rondaba los 19 grados y se esperaba un ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 26 grados.

Durante el resto de la mañana continuarán los períodos de sol, pero después del mediodía comenzará a aumentar la nubosidad y podrían desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran durante la tarde, aunque podrían presentarse mejoramientos temporarios antes de un nuevo incremento de la inestabilidad hacia la noche.

Alerta amarilla por tormentas para sábado y domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia alcanza distintos períodos desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo, con nuevas condiciones de alerta durante la segunda mitad de esa jornada.

El organismo anticipa lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas alcanzadas por la advertencia oscilan entre 20 y 50 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos expuestos al viento y extremar las precauciones en zonas próximas a ríos, arroyos y vados serranos.

Domingo con nuevas posibilidades de tormentas

El domingo 1 de noviembre mantendrá temperaturas primaverales, con una mínima cercana a los 13 o 14 grados y una máxima estimada entre 24 y 26 grados.

La madrugada podría presentar lluvias y tormentas, mientras que durante la mañana se esperan algunos mejoramientos y períodos de sol.

Sin embargo, la nubosidad volvería a incrementarse después del mediodía, con nuevas posibilidades de chaparrones y tormentas durante la tarde. Algunos modelos anticipan precipitaciones importantes en distintos sectores de las Sierras de Córdoba.

El viento también podría intensificarse durante los episodios de mayor inestabilidad, con ráfagas moderadas a fuertes.

Aunque ambos días tendrán períodos de buen tiempo, las condiciones meteorológicas seguirán siendo cambiantes, especialmente durante las tardes y noches, con el riesgo de tormentas como principal factor para tener en cuenta durante las actividades del fin de semana.