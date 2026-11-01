Capilla del Monte celebró sus 441 años con un homenaje a los veteranos de Malvinas, desfile y espectáculos

Los festejos incluyeron un acto protocolar encabezado por el intendente Santiago Arenas, el descubrimiento de una placa conmemorativa y un desfile de instituciones. Por la tarde, la celebración continuó con música y danzas en el Balneario Municipal Calabalumba.

Capilla del Monte celebró el pasado viernes su 441° aniversario con una jornada que combinó homenajes, actos institucionales, un desfile y espectáculos artísticos, con la participación de instituciones, vecinos y visitantes.

La conmemoración comenzó con el acto protocolar, que incluyó el izamiento de la Bandera Nacional a cargo del intendente Santiago Arenas, acompañado por veteranos de la Guerra de Malvinas.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el descubrimiento de una placa en homenaje a los excombatientes de Malvinas, que estuvo acompañado por una bendición y un reconocimiento a quienes participaron del conflicto bélico de 1982.

Durante el acto también tomaron la palabra el intendente Arenas y el secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba, Fabricio Díaz, quienes destacaron la importancia de preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad de la comunidad.

La ceremonia concluyó con el tradicional desfile por las calles de Capilla del Monte, del que participaron instituciones locales y distintas fuerzas.

Música y danzas en el Balneario Calabalumba

Los festejos continuaron durante la tarde en el renovado Balneario Municipal Calabalumba, que recibió una programación artística con propuestas musicales y de danza.

Sobre el escenario se presentaron la Academia El Capillense, el Ballet Folclórico Amarte, Lourdes y Sofía Laciar, Grupo Suyai, Orejano, América Joven, La Serrana, Taller San Antonio y Cachu y Los Quitapenas.

Las actuaciones reunieron distintas expresiones de la música y la danza, con participación de artistas y agrupaciones que acompañaron la celebración del aniversario de la ciudad.

De esta manera, Capilla del Monte conmemoró sus 441 años de historia con una programación que comenzó con el reconocimiento a los veteranos de Malvinas y culminó con una celebración artística abierta a la comunidad.