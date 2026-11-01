Noviembre comienza con alerta por tormentas en Villa Carlos Paz y un lunes que seguirá inestable

La advertencia amarilla alcanza a Punilla durante la tarde de este domingo, con riesgo de lluvias intensas y granizo. Para el lunes se esperan temperaturas cercanas a los 24 grados y nuevas posibilidades de precipitaciones.

El comienzo de noviembre estará marcado por temperaturas agradables, nubosidad variable y nuevas posibilidades de tormentas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. La principal atención se concentra en la tarde de este domingo, cuando rige una alerta amarilla por tormentas que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos sectores de la región.

Este domingo 1 de noviembre comenzó con períodos de sol y un ambiente templado. Cerca del mediodía, la temperatura rondaba los 21 grados y se anticipaba una máxima de entre 24 y 25 grados.

Sin embargo, las condiciones podrían desmejorar durante las próximas horas. Los pronósticos anticipan un incremento de la nubosidad y posibilidades de chaparrones y tormentas, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

Hacia el atardecer podrían producirse algunos mejoramientos, con una disminución gradual de las probabilidades de lluvia durante la noche.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

Para la tarde de este domingo se mantiene una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla, con vigencia prevista entre las 12 y las 18.

La advertencia contempla lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las áreas alcanzadas por el aviso se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda extremar las precauciones durante las tormentas, especialmente en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

Lunes con temperaturas similares y posibles lluvias

El lunes 2 de noviembre comenzará con una temperatura mínima cercana a los 13 a 16 grados, mientras que la máxima podría ubicarse entre 23 y 25 grados.

Durante la mañana se esperan períodos de cielo parcialmente nublado, con algunas posibilidades de sol y un ambiente templado. La nubosidad tendería a incrementarse con el correr de las horas y podrían registrarse nuevas precipitaciones, principalmente durante la tarde y hacia la noche.

El viento soplará predominantemente de los sectores este y noreste, con intensidad leve a moderada.

Aunque el lunes podría ofrecer períodos de tiempo más estable, la inestabilidad continuará presente en las Sierras de Córdoba, con posibilidades de lluvias aisladas que también podrían extenderse hacia el martes.