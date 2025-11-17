Patrimonio serrano: niños de Valle Hermoso vivieron una jornada educativa en el Peñón del Indio

El Área de Turismo de Valle Hermoso, junto a la Escuela Capitán Juan de Zevallos, organizó una salida educativa y recreativa al Peñón del Indio con alumnos de 4.º y 6.º grado, como reconocimiento a su participación en concursos del Festival del Mate y los Sabores Serranos 2025.

En el marco de las acciones para poner en valor los espacios turísticos, la cultura y la tradición local, el Área de Turismo de Valle Hermoso organizó una salida recreativa al Peñón del Indio junto a estudiantes de 4.º y 6.º grado de la Escuela Capitán Juan de Zevallos.

La propuesta surgió como reconocimiento a los alumnos que participaron de los concursos de pintura y escultura del Festival del Mate y los Sabores Serranos 2025. Durante ese intercambio con chicos y docentes se acordó programar esta visita, vinculando la experiencia artística con el conocimiento del entorno serrano.

En el lugar, los estudiantes fueron recibidos por el intendente Daniel Spadoni y el equipo de Turismo municipal, que acompañaron al grupo durante todo el recorrido.

La jornada permitió aprender, disfrutar y fortalecer el vínculo de las niñas y los niños con el patrimonio serrano, fomentando el conocimiento y la valoración de los paisajes y atractivos turísticos de la localidad.