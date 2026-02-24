Paro docente del 2 de marzo: Córdoba se suma al no inicio de clases y habrá movilizaciones de UEPC y Sadop

La CTERA convocó a un paro nacional para el lunes 2 de marzo y adelantó un plan de lucha con caravanas, carpas y marchas en todo el país. En Córdoba, la UEPC confirmó su adhesión y el Sadop también llamó a detener la actividad, por lo que el ciclo lectivo no comenzará con normalidad en las aulas.

El lunes 2 de marzo no será un arranque de clases habitual en las escuelas de Córdoba. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente en reclamo de la paritaria nacional, la restitución de fondos educativos y contra las reformas laborales y educativas impulsadas por el Gobierno nacional, y los gremios cordobeses ya adelantaron que se sumarán a la medida.

Desde el Congreso Nacional de CTERA resolvieron, además, un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en distintos puntos del país, llevando el conflicto a la calle en la misma semana prevista para el inicio formal del ciclo lectivo.

UEPC adhiere y define la modalidad del paro

En el plano provincial, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) confirmó que acompañará la huelga nacional.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, explicó que, como sindicato de base de la confederación, la organización se plegará a la convocatoria de CTERA.

“Como entidad de base adherimos a la medida”, ratificó, y anticipó que este viernes se realizarán asambleas departamentales para definir las modalidades concretas del paro, que incluirían movilizaciones y acciones públicas de visibilización del conflicto.

Con la adhesión de UEPC, el funcionamiento de las escuelas estatales de la provincia quedará fuertemente condicionado el día del inicio del ciclo lectivo.

Sadop también para y apunta contra la reforma laboral y educativa

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se sumó a la misma línea y convocó a un paro nacional docente para el lunes 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo.

En un comunicado, el gremio sostuvo que “reafirmamos que la democracia argentina se sostiene sobre tres pilares irrenunciables: memoria, verdad y justicia, y expresamos el absoluto rechazo tanto al proyecto de modernización laboral como a las iniciativas de reforma educativa impulsadas por el Gobierno nacional, por considerar que constituyen un grave retroceso histórico en materia de derechos laborales, educativos y sociales, que afecta directamente el presente y el futuro de la docencia, de la educación pública argentina y de toda la clase trabajadora”.

El documento también detalla los principales reclamos:

Convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente .

. Aumento salarial que recupere el poder adquisitivo y se ubique por encima de la inflación .

que recupere el poder adquisitivo y se ubique . Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) .

. Rechazo a la Ley de Modernización Laboral y a la reforma educativa en discusión.

y a la en discusión. Defensa de los regímenes jubilatorios docentes .

. Condiciones dignas de trabajo y denuncia de prácticas abusivas y despidos arbitrarios en el sector privado.

Además, el Sadop subraya la necesidad de que la escuela sea un ambiente de trabajo saludable, tanto desde lo edilicio como desde lo vincular, y señala que el rumbo de la política nacional en materia de educación y empleo docente impacta directamente en el presente y el futuro del sistema educativo.

Con la adhesión simultánea de UEPC y Sadop, el paro del 2 de marzo tendrá un fuerte impacto en los establecimientos públicos y privados de Córdoba, y convierte el día previsto para el arranque del ciclo lectivo en una jornada atravesada por la protesta y el reclamo por salarios, financiamiento educativo y defensa de derechos laborales.