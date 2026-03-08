Paredes abrió sesiones en Tanti: “Los convoco a construir juntos soluciones concretas y sostenibles”

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Emiliano Paredes repasó avances del último período y anunció proyectos prioritarios para el año, con foco en infraestructura, seguridad ciudadana, salud, ambiente y eventos.

El Concejo Deliberante de Tanti realizó el pasado martes 3 el acto de apertura de sesiones ordinarias, en el que quedó conformada la conducción del cuerpo legislativo con Nilda Patiño como presidenta, Rodolfo Paglioni como vicepresidente 1° y Rosario Álvarez como vicepresidenta 2°.

Durante la ceremonia, el intendente Emiliano Paredes brindó un mensaje a la comunidad en el que repasó los logros del último período y planteó los objetivos de gestión para el año. “Abrimos un nuevo período de trabajo con la voluntad de escuchar, proyectar y ejecutar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de Tanti… Los convoco a construir juntos soluciones concretas y sostenibles”, expresó. Además, remarcó que la gestión “pertenece a los vecinos” y al movimiento #ViviTanti.

En el informe municipal se detallaron avances y obras en marcha en distintas áreas. En infraestructura educativa, se mencionó la ejecución de 2 aulas universitarias y trabajos de arreglos y ampliaciones en escuelas como Ricardo Rojas y D. F. Sarmiento. En materia vial, se informó sobre el asfaltado de la Ruta 28, “en ejecución y 100% licitada”, además de intervenciones en múltiples calles.

También se enumeraron proyectos de espacios públicos y urbanos, como el nuevo mirador La Cascada, pasarelas, la nueva Municipalidad y la recuperación de la confitería El Diquecito. En el plano deportivo y recreativo, se mencionaron obras en polideportivos, la ampliación del anfiteatro y la revalorización de balnearios. El balance incluyó además obras de agua, cordones serranos, el puente Villa García y la instalación de más de 500 luminarias.

Seguridad, turismo y salud

En Seguridad Ciudadana, el municipio señaló el funcionamiento de un Centro de Monitoreo con 113 cámaras y nodos especiales, y un balance de 690 controles, 50 operativos focales en motos, 127.750 km patrullados en el distrito y la incorporación de vehículos para el área.

En turismo y eventos, se destacó la realización de propuestas como la Fiesta Nacional del Cordero Serrano, Solar del Rock y Tanti Cuarteto, junto con actividades como astroturismo, jornadas gastronómicas, MTB y ferias.

En políticas sociales y salud, se informó sobre programas de asistencia, entre ellos transporte para turnos médicos, traslados oncológicos, viandas y comidas PAICOR y módulos alimentarios. En atención sanitaria, se mencionó la ampliación del dispensario con 5 nuevos consultorios, una sala de shock room, la presencia de mamógrafo móvil, vacunatorio permanente y más de 34.500 atenciones en el último período.

Ambiente, educación y áreas de control

En ambiente y educación, el municipio indicó la puesta en marcha de un nuevo Centro Ambiental mediante un convenio con Tukuy, además de programas de reforestación, campañas de separación de residuos y cursos de oficios.

En cuanto al Juzgado de Faltas y controles, se reportaron 869 resoluciones vinculadas a actas labradas e intervenciones en bromatología, escapes modificados y normas de tránsito y edificación. También se mencionaron adquisiciones de vehículos y maquinaria, asistencia a bomberos y clubes, y operativos de atención con presencia de ANSES y PAMI en la localidad.

Proyectos anunciados para este año

Entre los proyectos prioritarios anunciados se incluyeron nuevos miradores y elementos identitarios sobre la Ruta 28, la finalización de la segunda etapa del puente Villa García y la costanera norte, la puesta en valor del cine y el Poolman, la remodelación de la Plaza 25 de Mayo, la incorporación de radares de velocidad en Ruta 28, una obra para llevar gas natural a escuelas y barrios, y mejoras en equipamiento médico como un nuevo audiómetro y rayos X.

El acto marcó el inicio de un nuevo período legislativo, con el compromiso oficial de sostener el plan de obras y servicios planteado para la comunidad.