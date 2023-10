Padres de alumnos rechazan las exigencias económicas del Parroquial para garantizarles banco a los alumnos

Padres de alumnos del Instituto Parroquial que agrupa al Jardín de Infantes del Niño Dios, al primario Margarita A. De Paz y el nivel medio Bernardo D’Elía convocan a la comunidad educativa ‘a unirnos en fuerzas y de manera totalmente pacífica para hacer valer cada petición presentada’ en relación a las exigencias económicas planteadas desde la institución.

La reunión se realizará este viernes de 13,15 a 14,30 en la puerta de ingreso a la escuela.

Las consignas son no permitir intimaciones a cancelar cuotas y matrículas completas del 2024 antes del 31/12/23 bajo amenazas de que nuestros hijos se quedan sin banco cuando años anteriores se podían abonar en febrero; no permitir retroactivos e intereses abusivos que no suceden en otras instituciones de nuestra ciudad; no permitir planes de pagos abusivos y para nada accesibles ni acordes a la situación actual del país.

La convocatoria también hace mención ‘a la respuesta recibida desde la administración’, desligando prácticamente toda la responsabilidad en los ‘avatares de la actual situación económica’.

Y aunque se recordó que, ‘siempre este centro educativo, dentro de sus posibilidades, está dispuesto a ayudar y acompañar a quienes eventualmente se encuentren atravesando situaciones delicadas en lo económico’, se advirtió sobre el ‘estrecho margen de actuación’, teniendo en cuenta ‘la situación de afectación económica de las escuelas que integran el sistema educativo de gestión privada de la provincia’.

‘Convocamos a los medios y a todas las familias a estar presentes para que nuestro reclamo sea escuchado. Por el bien de nuestros hijos y por el bien de todas las familias’, cierra la convocatoria.